Par reliģiju un politiku runāt esot visai bīstami, jo šie ir jautājumi, par kuriem notiek visliekākie strīdi. Pat kari. Jo katrs turas pie savas taisnības. Domājams, ka viens no pretrunīgāk vērtētajiem jautājumiem, par ko varētu sastrīdēties pamatīgi, pašlaik ir “čekas” maisi. Vajadzēja publiskot VDK aģentu kartotēku vai nevajadzēja? Kā cilvēki tur nokļuva, cik ļoti mēs pēc fakta, ka konkrētais cilvēks ir aģentu sarakstā, varam spriest tiesu un teikt – vainīgs? Šie ir jautājumi, kur neitralitāti var ieturēt, iespējams, vien tie, kas ir gados jauni, kas nav dzīvojoši padomju režīmā un neko nezina ne par “čeku”, ne tā laika dzīves filozofiju. Pārējiem ir savs viedoklis.

Saprotams, ka arī mēs ieskatījāmies vietnē “kgb.arhivi.lv” un vētījām tur esošo Valkas rajona savervēto aģentu sarakstu. Jā, daži pazīstami uzvārdi tur ir. Pirms neesam jautājuši, kā viņi “čekas” maisos nokļuva, nav jēgas spriedelēt. Protams, mēs par to rakstīsim, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Cerams, ka arī mūspusē cilvēki būs ar mieru izteikt savu viedokli un nostāju, lai labāk varam izprast tā laika vēstures posmu.

Palasīju, ko par savu nokļūšanu aģentu kartotēkā stāsta konkrēti cilvēki kaimiņu rajonu laikrakstiem. Tikai retais atzīst, ka saprot, kāpēc ir kartotēkā, jo ir uzrunāts sniegt informāciju apmaiņā pret ļaušanu izbraukt no PSRS. Vairums stāsta, ka viņu sirdsapziņa ir tīra, ka notikusi tikai viena saruna ar VDK pārstāvi un neko sliktu nav darījuši. Dažs atzīst, ka viņš vainīgs ne pie kā nejūtas un, ja kāds vēlas, lai runā, ko grib, cits jūtas ļoti aizskarts un gatavs tiesāties. Domāju, ka mūspusē cilvēki jūtas līdzīgi, jo ne jau rajona robežas noteica metodes VDK. Zinot, ka padomju gados visur bija plāns (kaut gan tagad arī soda organizācijām tāds esot), pateikt, ka maisos nav iekļuvuši cilvēki, kuri nekad nav sadarbojušies ar VDK, diez vai kāds uzņemsies. Daži VDK darbinieki ir jau apstiprinājuši, ka vākuši “mirušās dvēseles”, lai izpelnītos uzslavas par labu darbu. Bet maisos noteikti ir cilvēki, kas bija īsti aģenti, kas izsekoja cilvēkus un ziņoja par līdzcilvēku pretpadomju rīcību un no tā cilvēki cieta represijas. Kā atšķirt vienus no otriem? Galvenais, manuprāt, ir noskaidrot un saprast, nemeklēt tautas ienaidniekus savējo vidū.

Gaidām jūsu pārdomas. Arī informāciju, ja tāda ir jūsu rīcībā. Gaidām jūsu stāstus, jo īpaši no tiem, kuri ir kartotēkā. Zvaniet korespondentei Sandrai Pētersonei 64707028, kura gatavos publikāciju kādam no nākamajiem numuriem.