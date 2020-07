Cilvēki vairs neklusē

Šonedēļ Smiltene svin savu simto jubileju! Ar dažādām aktivitātēm visas nedēļas garumā, bet svētku kulminācija būs Vecajā parkā vēlā piektdienas un sestdienas vakarā. Ne mirkli nešaubos, ka režisoram Kārlim Anitenam ar komandu būs izdevies radīt ko brīnišķīgu. Katram smiltenietim noteikti ir jāizstaigā šī pastaigu taka Vecajā parkā.

Tomēr ir viens liels BET. Visus pēdējos gadus par pilsētas svētkiem ir bijis daudz sliktu atsauksmju, augstāko punktu tās sasniedza pērn, kad svētki, pēc cilvēku stāstītā, bija ļoti vāji. Par to rakstīja arī “Ziemeļlatvija”. Pašvaldība toreiz teica, ka svētki apzināti nebija vērienīgi, jo tādi tie būs 2020. gadā. Tas brīdis ir klāt! Un kas notika nedēļu pirms simtgades svinībām? Feisbukā, smilteniešu izveidotā grupā “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” bijusī kolēģe Sarmīte uzsāka diskusiju par to, vai bez pastaigu takas parkā, izstādes un Ainara Mielava koncerta būs vēl kaut kas (tobrīd pašvaldība bija publicējusi vien šos notikumus). Zem ieraksta ir 88 komentāri. Var jau teikt – nelasiet un neņemiet vērā interneta komentārus, bet varbūt tieši šī ir īstā reize tos izlasīt un aizdomāties, jo ar savu vārdu, uzvārdu tos raksta smiltenieši un Smiltenes novada iedzīvotāji.



Protams, ir jāņem vērā, ka joprojām ir spēkā “Covid-19” ierobežojumi, kurus iestādes nedrīkst pārkāpt. Tā ir visā pasaulē, ne tikai Smiltenē vai Latvijā. Tas ir jāsaprot ikvienam, pat tiem, kuriem šķiet, ka jaunais koronavīruss ir izdomājums. Tomēr jāsaprot vēl kaut kas – ir jāsadzird arī Smiltenes iedzīvotāju vēlmes. Ja gadu no gada pārmet par vāju svētku programmu, tad nav kaut kas kārtībā. Pateikšu vienkāršoti – iedzīvotāji grib, lai pilsētas svētkos ir viens kvalitatīvs koncerts ar dotajā brīdī (gadā) pieprasītu mūziķu uzstāšanos, kā ik gadu to praktizē kaimiņu pašvaldības. Koncertam jābūt kā dāvanai, proti, bez maksas. Piedodiet, ka tā teikšu, bet Ainara Mielava koncerts par desmit eiro ir kā spļāviens sejā iedzīvotājiem pilsētas simtgadē. Nevis tāpēc, ka cilvēki nevarētu atļauties samaksāt desmit eiro par biļeti, bet gan tāpēc, ka pieci tūkstoši eiro (Jāņukalnā koncertu ierobežojumu dēļ varēs apmeklēt 500 cilvēku), ko varētu segt pašvaldība, uz kopējā simtgades budžeta – 137 tūkstošiem eiro – izskatās smieklīgi. Spļāviens sejā tamdēļ, ka Smiltenes novada pašvaldības darbinieki uz novada desmitgadi pateicībā par ieguldījumu un savu darbu bija pelnījuši dāvanu – Raimonda Paula koncertu, bet iedzīvotāji pilsētas simtgadē – nē. Man ir žēl to cilvēku, kuri ik dienu iegulda savas pilsētas attīstībā, lepojas un mīl to, bet netiek šādi apbalvoti un novērtēti.