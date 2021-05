Dārzs kā meditācija

Kas gan tas par latvieti, kuram nav sava zemes pleķīša. Šobrīd aktuāli ir dažādi dārza darbi. Vienam tas ir veids, kā nodrošināt ģimeni ar pārtiku visu atlikušo gadu, citiem atslodze no ikdienas darbiem, cits seko modei, jo tagad taču ir stilīgi ierīkot dažādus netradicionālus dārzus uz balkoniem – gan vertikālus, gan podos. Savukārt siltumnīcas atgādina mazas skaistas mājiņas. Radošumam nav robežas.

Arī manai ģimenei ir dārzs, pat vairāki. Katram sava motivācija uz to braukt, jo kartupeļus, bietes, kāpostus neaudzējam. Taču audzējam timiānu, baziliku, spinātus un visādus citādus zaļumus, ogas un augļus. Un ziedi, kur nu bez tiem!

Mana pati mīļākā sadaļa ir sēšana, piķēšana un stādīšana. Tā ir mana meditācija, jo šie darbi nomierina un vienlaikus sniedz lielu prieku. Maija brīvdienās priecājos, kā saaugušas asteres, puķuzirnīši, lauvmutītes un saulespuķes, kuras iesēju pirmo gadu. Vēl man prieku sagādā stādu dāvināšana draudzenēm, kolēģēm, dārza kaimiņiem. Pagājušajā vasarā vismaz astoņos Latvijas dārzos krāšņi ziedēja manas lauvmutītes. No vienas 35 centu paciņas sanāca tik daudz stādiņu, ka vienā brīdī nācās domāt, kam vēl tos piedāvāt.

Tā kā es to daru savas labsajūtas labad, neskatos dārza kalendāru, arī neiegādājos īpaši izmeklētas sēklas. Vienlīdz labi man ir izaugušas puķes, kuru sēklas uz atlaidēm pārtikas veikalā pirku par septiņiem centiem, un tādas, kas maksāja ap eiro. Uz dārzu dodos, kad jūtos iedvesmota, kad ir silts un saulains laiks, citreiz aizbraucu vakaros uz saulrietu. Šo periodu es izbaudu, jo katru dienu mani stādiņi ir paaugušies. Nevaru vien sagaidīt pastāvīgu siltumu, kad to visu varēs likt dobītēs un gaidīt krāšņos darba “augļus”. Jau tagad spēju iztēloties, kā man vasarā istabās vāzēs smaržos puķuzirnīši. Jā, esmu no tām, kas dārza puķes stiepj uz māju un liek vāzēs. Ja dzīvotu privātmājā, iespējams, būtu citādāk, jo tad viss krāšņums būtu redzams pa logu. Vēl viens mans sapnis ir gladiolas, jo tās rada skaistas atmiņas no skolas gadiem. Kādi ir jūsu sapņi jeb sapņu dārzs? Labprāt uzklausītu jūsu stāstus, idejas un pieredzi saistībā ar dārza darbiem. Esmu pārliecināta, ka arī lasītājiem tas interesē.