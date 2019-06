Drīkstat teikt – nē! Telemārketings - viens no efektīvākajiem pārdošanas veidiem

Telemārketings ir viens no efektīvākajiem pārdošanas veidiem un reizē daudziem nevajadzīgi patukšo maku. Kādā piektdienas pēcpusdienā “Ziemeļlatvijas” birojā ienāca vīrietis, kurš mums uzticēja stāstu par savu kaimiņu, gados pavecāku kungu. Stāsts ir par pensionāru, kurš dzīvo īrētā dzīvoklī. Viņš saņēmis zvanu ar piedāvājumu iegādāties četrus dūmu detektorus par kopējo summu sešdesmit eiro. Iespējama arī nomaksa. Apjukums, neapdomība un nespēja pateikt nē rezultējās ar – jā, es ņemšu. Pēc laiciņa, vīrietis sācis prātot, kāpēc vispār piekritis pirkt, sešdesmit eiro viņam ir liela summa un dtektori pašam nemaz nav vajadzīgi. Juties nelāgi, bet nu jau bija par vēlu (nosacīti, jo 14 dienu laikā jebkuru preci bez papildu samaksas patērētājs drīkst atgriezt atpakaļ – red.).

Kā zināms, ugunsdrošības prasības paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. Tas ir pareizi un vajadzīgi. Bieži no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta esmu dzirdējusi, ka dūmu detektora esamība paglābusi cilvēku no nelaimes, bet citkārt tā neesamība nespēja izglābt dzīvību. Taču līdz ar jaunajām prasībām šo preci piedāvā telemārketingā par krietni augstāku cenu. Pirms kāda laika arī pati saņēmu līdzīgu telefona zvanu, saruna bija īsa, jo neļāvos tai. Pati varu aiziet uz tuvāko saimniecības preču veikalu un iegādāties. Starp citu, detektoru cenas ir, sākot no četriem pieciem eiro.

Atgriežoties pie telemārketinga tēmas. Šajā gadījumā onkuļa zaudējums ir sešdesmit eiro, bet pērn saskārāmies ar gadījumiem, kad Smiltenē pensionāriem bija jāšķiras no 700 līdz 1000 eiro, jo bija piekrituši un parakstījuši mistiskus līgumus par ūdens filtru iegādi un uzstādīšanu, kaut reāli viņiem tie nav vajadzīgi. Tur ne tikai cilvēkiem zvanīja pa telefonu, bet jau pie namdurvīm.

Diemžēl šādu stāstu ir daudz vairāk. Biroja viesis arī rosināja aizdomāties, kā dzīvojam. Pēc viņa teiktā, citiem esot pilna māja ikdienā neizmantotu un dārgu katlu, segu, pavārgrāmatu un citu telemārketingā iegādātu preču, par kurām katru mēnesi maksā līzingu, bet tajā pašā laikā nav naudas malkai, kas patiesi ir nepieciešamība. Skaudri! Bet tā tas ir!