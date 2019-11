Gaidīšanas laiks

Šo svētdien liela daļa pasaules iedzīvotāju, sagādājot adventes vainagus, apmeklējot svētku dievkalpojumus, koncertus un iededzot svecīti, atzīmēs pirmo adventi, tā atklājot Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Šogad neviļus aizdomājos, ko man nozīmē šis laiks – šīs četras nedēļas līdz sirsnīgākajiem un mīļākajiem gada svētkiem.

Man tas ir laiks, kad vairāk pavadām laiku kopā ar ģimeni mājās. Laiks, kad biežāk ieturam kopīgas maltītes un biežāk spēlējam spēles. Spēļu spēlēšana (ne tikai galda, bet vispār spēles un rotaļas) mūsu ģimenei patīk. Nespējam iedomāties nevienus svētkus, kuri tiek svinēti mājās, bez spēlēšanās.

Taču spēles un spēlēšanās nav tikai rīks, kā padarīt jautrākas un aktīvākas viesības. Tas ir veids, kā kvalitatīvi un produktīvi pavadīt laiku ar saviem mīļajiem, it īpaši bērniem. Atceros, ka kādu vakaru ar meitu braucām uz Valmieru. Aiz loga bija jau tumšs, bija iestājies rudens. Pusceļā, tipiski septiņgadniekam, viņa paziņoja, ka ir garlaicīgi un “caur puķēm” centās mani pierunāt, lai iedodu viņai telefonu, lai paspēlētu spēlītes. Es nemēdzu dot telefonu bērnam tikai tāpēc, ka viņam ir garlaicīgi, vai tāpēc, ka pārējiem ir, un tamlīdzīgu muļķīgu iemeslu dēļ. Telefona spēlīšu vietā piedāvāju “Burta spēli”, kuru, kad biju maziņa, mēdzām spēlēt ar vecākiem un māsām, braucot tālākus gabalus automašīnā. Izvēlas vienu burtu (var skaitīt arī alfabētu un cits saka “stop”, uz kura burta apstājas, ar to spēlē), un spēlētāji pēc kārtas sauc lietvārdus uz attiecīgo burtu. Es biju patīkami pārsteigta, cik koncentrējies mans bērns bija, lai izdomātu vārdus un neatmeta ar roku, kad nepieņēmu piedāvātos īpašvārdus, īpašības un darbības vārdus, jo to paredz spēles noteikumi.

Ar šo vēlos aicināt ik pa reizei televīziju izstrādāto pirmssvētku programmu saturu aizstāt ar jau iemīļotas vai pavisam jaunas galda spēles izspēli kopā ar ģimeni un draugiem. Ja līdz šim nav nācies spēlēt citas galda spēles kā “Riču raču”, “Cirku” un tamlīdzīgas klasikas, izvēlieties galda spēli, kura pieprasa savstarpēju komunikāciju un sadarbību, jo tās emocionāli satuvina spēlētājus. Ideāli, ja izvēlētajā galda spēlē ir līdzsvarots gan veiksmes, gan stratēģijas faktors, kas paredz aktīvu domāšanu, paļaušanos uz veiksmi, šāda spēle būs arī atbilstošāka dažādākai auditorijai.

Padariet šo pirmssvētku laiku par savējo, par savas ģimenes un draugu kopā būšanas laiku. Skriets ir visu gadu. Apzinos, ka lielai daļai skrējiens nebeigsies pat līdz Vecgada vakaram. Tomēr varbūt tieši šogad izdosies ieklausīties sevī, savās vēlmēs un tās realizēt. Lai izdodas!