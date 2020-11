Iedegsim patriotisma uguntiņu

Latvijas 102. dzimšanas dienā balles kleita un smalkās kurpes tā arī paliks neuzvilktas. Ja godīgi, ir pavisam savādi, ka šogad nekur Latvijā – ne mazajos tautas namos, ne plašajos kultūras namos un pilīs – nenotiks pasākumi, veltīti Latvijas Republikas proklamēšanai. Tā lēmusi Latvijas valdība, līdz 6. decembrim valstī ieviešot ārkārtējo situāciju. Taču svinēt un pieminēt šo latviešiem nozīmīgo dienu var ne tikai spožos un reprezentablos pasākumos, bet arī katrs savās mājās un savā sirdī. Arī mājās, baudot svētku vakariņas, var sapucēties. To neviens nav aizliedzis. Var arī nepucēties, bet ērtā mājas apģērbā mīļi visiem kopā, skatoties latviešu filmas vai klausoties latviešu mūziku, klusi izbaudīt valsts svētku noskaņu.

Šis laiks mums katram uzlicis par pienākumu ievērot drošības noteikumus, lai sargātu sevi un citus. Manuprāt, tas arī ir patriotisms, domāt par savu līdzcilvēku veselību un ievērot noteikumus.

Jau kādu laiku latvieši novembri dēvē par patriotisma mēnesi. Jā, ir mitrs, pelēks un tumšs laiks, tāpēc kaut kā jāmēģina pašiem sevī iedegt spožo patriotisma guntiņu. Īpaši tagad, kad publisko vietu durvis ir slēgtas un nav neviena ārēja stimulatora, kas rosina izbaudīt svētkus. Teiksiet, nav ko mēra laikā ballēties, bet cilvēkam kaut kā sevi jāuzmundrina, lai neieslīgtu vēl lielākā bezcerībā. Turklāt svinēt svētkus ģimenes lokā neviens nav aizliedzis.

Vēl viena no patriotisma izpausmēm būtu savas balss atdošana par valcēnieti parabobslejistu Arturu Klotu un smiltenieti vieglatlēti Līnu Mūzi nominācijā “Gada sportiste”. Arturs pirmo reizi ir izvirzīts valsts apbalvojumam sportā “Trīs Zvaigžņu balvas 2020” nominācijā “Paralimpiskais sportists/-e”. Nobalsot var līdz svētdienai, 29. novembrim, interneta vietnē www.triszvaigznubalva.lv sadaļā “Balsot”. To var izdarīt vienu reizi dienā no vienas e-pasta adreses. Atbalstīsim savu stiprinieku ratiņkrēslā, tā apliecinot lokālo patriotismu un atbalstot Artura vēlmi Latvijas vārdu nest pasaulē!