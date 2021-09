Nekas tāds līdz šim Smiltenē nebija redzēts, – bija iespaidīgi un aizraujoši, bija vērts atlicināt laiku un aiziet skatīties, un tas noteikti jāturpina nākamajos gados. To saku par aizvadītās nedēļas nogalē notikušajām “Smiltenes kausa” nakts sprinta sacensībām riteņbraukšanā, kas notika Vecajā parkā ar finišu Kalnamuižas bruģa kalnā.

Nakts bija nosacīti, tas bija vēls vakars, kad jau bija satumsis, parku izgaismoja laternas, bruģa kalnu – dažādu krāsu prožektori. Fonā skanēja mūzika, komentētāji informēja par braucieniem, kas 350 metru garajā trasē notika pēc izslēgšanas principa, – finālam kvalificējās četri visātrākie riteņbraucēji.

Adrenalīna deva tika arī skatītājiem. To gaisotni vārdos izteikt ir grūti, bet, rezumējot īsi, tie bija svētki skatītājiem, šovs, kā man vēlāk teica “Smiltenes kausa” atjaunošanas iniciators, organizēšanas dzinējspēks un atraktīvais komentētājs smiltenietis Toms Markss (Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs). Sacensībās gadās visādi, arī šajās neiztrūka pat drāmas elementu – redzēju vīru fināla startu, un man no sirds bija žēl divkārtējā Latvijas U-23 čempiona šosejas riteņbraukšanā Paula Rubeņa. Izslēgšanas braucienos aizcīnījies līdz visātrāko līderu TOP 4, viņš nokrita jau pirmajās sekundēs pēc starta un līdz ar to no finālsacensībām izstājās.

Ko redzēt bija arī “Smiltenes kausa” nākamajā dienā, kad Vecais parks un atsevišķas pilsētas ielas kļuva par sacensību arēnu riteņbraucējiem vairākos grupu braucienos. Dienas centrālais starts bija “Dako Ziemeļvidzeme” sporta brauciens 54 kilometru distancē, kas pulcēja virkni vadošu Latvijas U23, elites un amatieru sportistu. Šo un citus grupu braucienus bija interesanti vērot, tie notika apļveida distancē, tāpēc uzskatāmi varēja redzēt izmaiņas, – kurš atpaliek, kurš apdzen, kā sastrādājas vienas komandas braucēji un tamlīdzīgi.

Diemžēl šogad salīdzinoši maz braucēju bija tautas braucienā, kurā varēja piedalīties ikviens smiltenietis un pilsētas viesis. Varbūt cilvēki dārzos vāca ražu, varbūt atturēja statistika par “Covid-19” gadījumiem Smiltenes pusē, tomēr tik un tā kopumā “Smiltenes kauss” aizvadītās nedēļas nogalē spilgti iekrāsoja pilsētas ikdienu. Skatītājiem bija, ko redzēt, sportistiem un fizisko aktivitāšu cienītājiem bija, kur piedalīties.

“Smiltenes kauss” ir vienas no senākajām un tradīcijām bagātākajām riteņbraukšanas sacensībām, atjaunotas pirms diviem gadiem pēc 15 gadu pārtraukuma. Sacensību izveidotājs bija izcilais riteņbraukšanas treneris smiltenietis Jānis Akmentiņš, kura audzēkņu vidū ir arī Barselonas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs grupas braucienā Dainis Ozols. Skolā Dainis bija mans paralēlklases biedrs, atceros, šosejas riteņbraukšana tolaik Smiltenē bija ļoti populāra, tajā pie Jāņa Akmentiņa trenējās vēl citi zēni. Ir prieks par Smiltenes kausa” atjaunošanu, tas ir labs veids, kā popularizēt šo sporta veidu un ieinteresēt bērnus un pusaudžus tajā trenēties.