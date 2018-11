Inga Karpova par šova "Lauku sēta" uzvarētāju - "Sievietes var izdarīt daudz"

Nenoliedzami, Valkā pašlaik viens no aktuālākajiem sarunu tematiem ir par valcēnietes Sanitas Šņepstes uzvaru televīzijas šovā “Lauku sēta”. Manā draugu un paziņu lokā nav pārāk daudz tādu, kuri ir televīzijas šovu fani, bet šī bija tā reize, kad tiešām pieplakām pie televizora ekrāniem, lai tik nepalaistu garām kārtējo sēriju. Piektdienas rītos, satiekoties ar kolēģiem pie rīta kafijas, aktualitāte numur viens bija sarunas, kā šajā reizē klājies mūsu Sanitai. Un ziniet, katru reizi lepojāmies, jo Sanita šovā bija patiesa, čakla, pat bezbailīga. Neredzējām arī, ka Sanita pārējiem dalībniekiem aiz muguras perinātu sazvērestības teorijas. Viņa bija tāda, kāda ir reālajā dzīvē. To varu apgalvot par visiem simts procentiem, jo vienmēr esmu brīnījusies par to, ko Sanita dabū gatavu. Šovā viņa uztraukusies tikai par savu raksturu, kas, iespējams, no malas šķiet pat paskarbs. Taču Sanita ir viens no retajiem man pazīstamajiem cilvēkiem, kuri nebaidās patiesību teikt acīs, nevis aprunā aiz muguras. Diemžēl šādu cilvēku ir gaužām maz. Protams, kuram gan patīk, ka tev tieši un bez aplinkiem pasaka to, ko patiesībā pats klusībā zini un tam piekrīti. Daudz vienkāršāk ir runāt saldus tekstus, neradot problēmas sev.



Personīgi man viņa bijusi līdzās reizēs, kad dzīve apmet kūleni un gribas nolaist rokas. Pasakot vien dažus skarbus teikumus, esmu sapratusi, ka patiesībā viss ir pārejoši un jāturpina dzīvot un priecāties.

Skatoties šovu un izvērtējot Sanitas rīcību, kārtējo reizi pārliecinājos, ka sieviete var izdarīt tik daudz, ja vien ir morāli noturīga un stipra. Šajā šovā Sanita iedvesmo uzdrīkstēties izkāpt no savas komforta zonas un nebaidīties būs patiesai. Mūsdienās vairums vīriešu uzskata un par to runā arī psihologi un visādi citādi viedie domātāji, ka sievietēm ir jābūt sievišķīgākām, piezemētākām un maigākām. Bet, mīļie vīrieši, vai tikai jūs neesat tie, kas neļaujat sievietēm tādām būt? Iespējams, arī ikvienam no mums dzīvē vajag līdz kaulam izdzīvot šādas neordināras un neparedzamas situācijas, lai par sevi visu saprastu. Vajadzīga vien drosme un uzdrīkstēšanās. Ja to izdara un sevi lieliski pierāda kāds no tavu paziņu loka, tas divtik pamudina mesties nezināmajā piedzīvojumā.