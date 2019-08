Ir jāriskē

Uz priekšu svied, lai priekšā rastu! Šie Lubānas novada dzejnieces Broņislavas Martuževas zīmīgie vārdi ir īstie, kas raksturo manas sajūtas pēc pasākuma “Vidzemes stāsti 2019”. Noklausoties visus 26 stāstus par unikāliem vidzemniekiem, kuri iedvesmo ar savu darbu, ticību Latvijai un mīlestību pret savu nodarbošanos, kārtējo reizi pārliecinājos, ka Latvija ir iespēju zeme, kur sava darba augļus var sajust daudz ātrāk nekā citās Eiropas valstīs. Visiem stāstu varoņiem ir savas darbā gūtās atziņas, kas sniedz spēku arī pārējiem: darīt to, kas patīk, un nopelnīt naudu – tas ir skaisti; lai mēs katrs izdarām to mazumiņu, ko spējam, lai Latvija kļūtu labāka; jābūt pārliecībai par to, ko vēlies, lai neapstātos pie pirmajiem šķēršļiem; manu degsmi neviens nevar nokopēt. Vidzemnieku saimniekošanas laikā gūtās atziņas varētu turpināt uzskaitīt, bet skaidrs ir viens – izvēloties nodarbošanos, kas izsapņota un izlolota, ir viena no cilvēka lielākajām veiksmēm un dzīves piepildījumiem.



Man iedvesmu sniedza grafiskā dizaina uzņēmuma “Stick With Us” īpašniece Nadīna Dudare no Alūksnes. Jaunā uzņēmēja pārcēlās no Rīgas uz dzimto Alūksni. Dizainerei radās unikāla ideja ražot īpaša dizaina atstarojošas velosipēdu uzlīmes. Ar šīm uzlīmēm ikviens velosipēda īpašnieks savam braucamrīkam var radīt neatkārtojamu izskatu. Vēl mani apbūra Ieriķu dzirnavu apsaimniekotāju Ievas un Uģa Meieru stāsts par labiekārtotas “Dzirnavu takas” izveidošanu un tematisko pasākumu rīkošanu. Noteikti šis objekts ir jāapskata, tāpat arī Valaiņu ģimenes izlolotā “Māja kokos” pie Niniera ezera Priekuļu novadā. Lai gan sākotnēji ideja par māju kokos Valaiņu ģimenei šķitusi kā liels joks, tomēr, pētot ārvalstu pieredzi, viņi pieņēma izaicinājumu un pirms četriem gadiem saviem spēkiem izbūvēja pirmo šādu māju Latvijā. Būvniecības procesā ir izmantotas tehnoloģijas, lai konstrukcijas varētu turēt lielu slodzi, vienlaikus nebojājot kokus, – tā ir arī galvenā inovācija šajā procesā. “Māja kokos” ir kļuvusi par lielisku naktsmītni ne tikai ārzemju tūristiem, bet arī pašiem latviešiem. Jāpiekrīt uzņēmēju sacītajam, – ir jāriskē, jo tikai tā var uzzināt, uz ko patiesībā esam spējīgi.