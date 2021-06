Izbaudiet maģisko svētku laiku dabā

Pēdējos gados man vieni no maģiskākajiem svētkiem ir vasaras saulgrieži. Agrāk koncentrējos uz 23. jūnija vakaru, bet tagad, ja esmu piedzīvojusi gada īsākās nakts burvību, tad pārējais šķiet mazāk svarīgs.

Vairāk par pašiem Līgo svētkiem patīk gatavošanās tiem, jāņzāļu lasīšana, vainagu pīšana. Īpaši atmiņā palikuši pagājušā gada vasaras saulgrieži Līgo kalnā pie ugunskura, ar folkloras kopu “Rudzupuķe” un zāļu sievu no ventiņiem Līgu Reiteri. Ikdienā dzīvojot materiālajā pasaulē, šādi notikumi ir nepieciešami sirdij un garam. To visu atceroties, joprojām ir iekšējs saviļņojums. Protams, būšanai dabā nav obligāti jābūt publisku pasākumu ietvaros. To var darīt kopā ar ģimeni, draugiem, kaut vienatnē.



Ja publisku pasākumu apmeklēšana šogad daļai sabiedrības sagādā neērtības, nevajag sev bojāt noskaņojumu, vēl par to neveselīgi diskutējot sociālajos medijos. Kā saka, kur vieni redz problēmas, citi saskata iespējas. Ja atskatos pagātnē, tad patiesībā šo svētku laikā ļoti maz esmu apmeklējusi publiskus pasākumus, koncertus vai zaļumballes.



Ir tik daudz veidu, ko iesākt. Piemēram, doties pārgājienā, lai sagaidītu saullēktu Jāņu rītā, ko vienu gadu arī izplānojām Smiltenes pusē. Mums interesantā piedzīvojumā izvērtās ideja par vainagu pīšanu suņiem, lai uztaisītu svētku bildes. Galvenie varoņi bija divi taksīši.

Ozollapu un margrietiņu miniatūro vainagu pīšana bija sīkums, daudz lielākas pūles un jautrību radīja suņi, kurus uz fotografēšanās brīdi nevarēja savaldīt, jo citas lietas abiem šķita interesantākas par pozēšanu. Taču tas viss kopā rada prieku un, manuprāt, tas arī ir būtiskākais. Dzīvi un svētkus var svinēt dažādi, un to vajag darīt. Tāpēc novēlu ikvienam iekšēju mieru, atrast piemērotāko veidu, kā izbaudīt svētku brīvdienas, lai tās ir atmiņā paliekošas!