Izbaudiet šodienas burvību

Iepriekšējā nedēļa pagāja totālā «Covid-19» zīmē – katru rītu telefonā pienāca ziņas ar jaunatklāto saslimšanas gadījumu statistiku, skaitļi Latvijā ir kosmiski, sociālie tīkli pilni ar ierakstiem par sejas maskām, kurš nu atbalsta to lietošanu, kurš ne, bet viedoklis bija katram. Vēl daudziem sāpīgs temats bija sporta nodarbību un sacensību aizliegšana. Jaunie ierobežojumi bija ar vētras spēku.

Tad es sapratu, ka pati nevaru turpināt ļaut, lai šī informācija mani pārņem tā, kā tas notika pavasarī, kad pārējais nemanot kļuva mazsvarīgs. Biju tik ļoti ieciklējusies uz visu par un ap «Covid-19», ka aizmirsu, ka mana dzīve turpinās, bet es to īsti nedzīvoju.

Vasaras otrajā pusē un rudens sākumā esmu sasmēlusies daudz labu emociju projektos un notikumos, kas saistīti ar sportiskām aktivitātēm, izklaidējošiem elementiem uz zemes, ūdens un gaisā. Negribu tās visas laist vaļā, lai kalpo kā iedvesma turpmākajam. Tāpēc vajag sevi saņemt rokās. Neskatoties uz to, cik ļoti ierobežojumi un negatīvās domas dažkārt spiež pie zemes, ir jāizpleš spārni un jāļaujas pārlidot šim visam pāri. Protams, neaizmirstot par šā brīža situācijas nopietnību un epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem. Tagad kabatā turu sejas masku, lai nepieciešamības gadījumā to lietotu. Tā nav mūsu izvēle, bet ikdiena. Izvēlēties mēs varam ko citu.

Sen nebiju piedzīvojusi to, ka bez miega nāktos iztikt vairāk kā diennakti. Agrā sestdienas rītā, kad ierasti vēl saldi čučētu, piecēlu bērnu un teicu – braucam, lai pēc pulksten 6 jau varētu izbraukt no Rīgas tālāk uz Kurzemi. Brīvdienas pagāja, palīdzot draudzenei, gaisa balonu pilotei, viņas ārkārtīgi skaistajā un maģiskajā darbā. Burvība slēpjas tajā, ka mēs pat nenojaušam, ko varam piedzīvot rīkojoties. Redzēt sauli uzlecam pakalniem bagātajā Kurzemes pilsētā ar odziņu – Sabilē, palīdzot sagādāt prieku un neierastas emocijas pasažieriem, iepazīstot jaunu vietu Latvijas kartē – Jaunpili. Galvenais ļauties notikumiem. Tagad. Šis gads visspilgtāk ir apliecinājis, ka dzīves piespēlētās iespējas ir jāizmanto, jo otra tāda vairs var nebūt iespējama. Šajās dienās feisbuks man atgādina par notikumiem pirms gada – kā no Sanfrancisko uz Losandželosu braucu simtiem kilometru garo Klusā okeāna ceļu. Apskatos šīs atmiņas, es priecājos, ka toreiz ļāvos, nevis atliku uz vēlāku. Lai visiem laba veselība un spēja izbaudīt šodienas burvību!