Izķer kā karstus pīrāgus

Atzīšos, viens no maniem hobijiem ir regulāri izskatīt nekustamā īpašuma piedāvājumu sludinājumus portālā www.ss.com. Sekojot līdzi notikumiem un ekonomiskajai izaugsmei savā un blakus novados, ir interesanti pētīt dzīvokļu un māju tirgu, to cenu amplitūdu un svārstības. Par to, ka Valkā sāk pietrūkt dzīvojamās platības, pavisam nesen rakstīja mana kolēģe Sandra Pētersone. Tas jau vismaz gadu bija redzams arī dzīvojamās platības piedāvājumā sludinājumu portālā. Turklāt arvien biežāk jaunās ģimenes, kas ir nostabilizējušās Valkā, te strādā un audzina bērnus, vēlas iegādāties sev privātmāju, nevis, piemēram, īrēt dzīvokli vai māju. Tas liecina, ka iedzīvotājiem finansiālā situācija pamazām uzlabojas. To pierāda arī jūlija beigās ievietotais sludinājums par trīs istabu dzīvokļa, kuram veikts kapitālais remonts un ir iebūvētas virtuves mēbeles, pārdošanu vienā no šovasar renovētajiem Merķeļa ielas daudzdzīvokļu namiem. Mājokļa cena bija ļoti augsta – 22 tūkstoši eiro, bet dzīvokli “izķēra” kā karstu pīrādziņu. Līdzīgi kā ļoti labu privātmāju, kura maksāja 30 tūkstošus eiro. Strauji pieaug cenas arī malkas apkures dzīvokļiem. Ja pirms diviem gadiem tos varēja iegādāties, sākot no trim un uz augšu tūkstošiem eiro, tad pašlaik pilsētas centrā trīsistabu dzīvokli ar malkas apkuri un vannas istabu var “dabūt” par deviņiem tūkstošiem eiro. Ir, protams, arī malkas apkures dzīvokļi par zemāku cenu, bet, lai tur varētu sākt dzīvot, nepieciešams pamatīgs remonts. Man šķiet, ka šis nu būtu īstais brīdis vietējai pašvaldībai reaģēt un pārkārtot savas ieceres par labu dzīvojamā fonda jautājumam. Proti, nevis meklēt investorus viesnīcu biznesam, ko iecerēts attīstīt Meliorācijas rajonā, bet ieguldīt līdzekļus, lai mājās varētu dzīvot pilsētas iedzīvotāji. Tāpat arī Rūjienas ielas mikrorajonā, kur gadiem Friča Roziņa ielā pamests skumst daudzdzīvokļu nams, kuru savulaik ar tālejošiem plāniem iegādājās privātfirma, bet, sākoties krīzei, māju iekonservēja. Protams, arī šodien, lai daudzdzīvokļu māju savestu kārtībā tiktāl, lai tur varētu dzīvot, ir vajadzīga milzīga nauda, bet tas ar laiku taču atmaksāsies par labu pašvaldības budžetam. Lai pilsēta dzīvotu un elpotu, ir nepieciešami iedzīvotāji. Ja pašlaik uz Valku cilvēki pārceļas ar mērķi atrast darbu te vai Igaunijā, tas ir signāls, ka lietas iet uz augšu. Man ļoti nepatīk, ka vēl tagad kāds atļaujas Valku nosaukt par svalku (tulkojumā no krievu valodas – izgāztuve), jo notiekošais pierāda, ka pilsētai ir nākotne. Un tas patiešām priecē!