Izrādījās “savējais”

Kad veikalā pērku pārtiku, diezgan bieži apskatos, kādā uzņēmumā tā ražota. Gan jau arī citiem, iespējams, ir izveidojies kāds priekšstats par pārtikas ražotājiem – vai nu iegūts no plašsaziņas līdzekļos lasītā, vai arī no personīgās pieredzes, ēšanas procesā, vērtējot dažādus aspektus, piemēram, garšo vai ne, vai izejvielas ir dabīgas, vai arī klāt ir daudz pārtikas piedevu jeb E vielu.

Aizvadītajā nedēļā vienu dienu strādāju Rūjienā. Domājot, kurus rūjieniešus intervēt, viena mana izvēle bija uzņēmums “Rūjienas saldējums”, – gan subjektīvu iemeslu dēļ (man tur ražotais saldējums garšo), gan objektīvu, – šis uzņēmums ir viens no Rūjienas atpazīstamības zīmoliem un šogad – arī viens no Vidzemes veiksmes stāstiem. Proti, pirms trijiem gadiem “Rūjienas saldējums” spēra drosmīgu soli un, paplašinot noietu eksporta tirgos, veiksmīgi uzsāka jaunas saldējumu sērijas “Mini Melts” ražošanu, kā pagatavošanai nepieciešamā tehnoloģija ir unikāla Latvijā. Tagad SIA “Rūjienas saldējums” šo našķi eksportē uz vairāk nekā 20 Eiropas valstīm.

Pirms brauciena uz Rūjienu kolēģe Inga, kura piedalījās Vidzemes veiksmes stāstu godināšanas pasākumā, mani izglītoja, pastāstot, ka “Mini Melts” ir saldējuma bumbiņas. Nu, labi, – pieņēmu šo faktu zināšanai. Ierados uzņēmumā “Rūjienas saldējums”, kur laipni piedāvāja kafiju un “Mini Melts”. Saku, – jā, paldies, tiešām to gribu nogaršot, pie mums, Smiltenē, veikalos jau jūsu “Mini Melts” nevar nopirkt, nekur saldējumu vitrīnās tāda nav. Esot gan – “Smiltenes piena” veikalā, man skaidro uzņēmumā (tagad šo veikalu tā vairs nesauc, bet smiltenieši uzreiz saprot, par kuru veikalu ir runa). Ups! Izrādās, “Mini Melts” man ir labi zināms, – tas ir tas mazais bumbiņsaldējums, ko meitas ģimene, atbraucot ciemos no Rīgas, vienmēr tajā pašā “piena veikalā” uz svara nopērk, un par ko es reizēm esmu domājusi, – nezin kur gan to ražo, varbūt pat ārzemēs, bet nekad tā arī nepavaicāju.

SIA “Rūjienas saldējums” vadītājs un īpašnieks Igors Miezis gan intervijā man norāda, ka pircējam ražotāju nemaz nav svarīgi zināt un viņu tas arī neinteresē, piemēram, dāņu ģimenei Kopenhāgenā, kura zoodārza apmeklējuma laikā nopērk “Mini Melts”, ir dziļi vienaldzīgs fakts, ka šis saldējums ražots Rūjienā. Turklāt šis nemaz nav produkts ar Latvijas izcelsmi, bet gan franšīzes “auglis”, un tā ražošanas tehnoloģija nāk no ASV: SIA “Rūjienas saldējums” “Mini melts” ražo un pārdod Baltijas valstīs un Eiropā zem ASV kompānijas zīmola un tās pārraudzībā .

Tomēr latvieša mentalitāte ēdienu izvēlē, manuprāt, ir viensētnieciskāka. Ja ir zināms stāsts par produkta ražotāju un ražošanā ieguldīto darbu, produkts kļūst, teiksim, draudzīgāks. Vismaz man tā ir ar jebko – maizi, sieru, gaļu jeb pārbaudītu vērtību izvēli.