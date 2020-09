Jau sākas - gaidāmās vēlēšanas un priekšvēlēšanu cīņa tiek piesaukta kuluāru sarunās

Līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām vēl ir gana ilgs laiks – gandrīz deviņi mēneši (jaunveidojamo novadu domes vēlēs 2021. gada 5. jūnijā), bet pirmsvēlēšanu gaisotne ir jūtama jau tagad, vismaz Smiltenes novadā. Gaidāmās vēlēšanas un priekšvēlēšanu cīņa tiek piesaukta kuluāru sarunās. Smiltenes pusē dažs labs politiskais spēks (“Progresīvie”) jau uzaicinājis uz publisku sarunu par jauno Smiltenes – Apes – Raunas novadu, proti, kā veicināt iedzīvotāju iesaisti jaunajā novadā, tādējādi netieši paziņojot par iespējamo sava saraksta veidošanu gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās.

Gan runājot ar tagadējo pašvaldību vadītājiem, gan ar politologiem, visi ir vienisprātis par to, ka partiju konkurence par jauno novadu domju deputātu krēsliem būs liela. Salīdzinoši lielākie novadi ar salīdzinoši lielākiem pašvaldību budžetiem partijām ir “gards kumosiņš”, lai Latvijā nostiprinātu savu ietekmi. Taču vēlēšanu uzvarētājiem vajadzēs arī attaisnot vēlētāju doto uzticību (vai mūsu partijām tā rūp, tas ir diskutabls jautājums), un tas var nebūt viegli, piemēram, ņemot vērā to, ka jaunā 2021. gada valsts budžeta projektā ir plānota iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale starp valsti un pašvaldībām par labu valstij. Taču šis nodoklis ir galvenais pašvaldību budžetu barotājs. Ja ienākumi no tā samazināsies, pašvaldībām būs ciešāk jāsavelk jostas, kas var atsaukties arī uz iedzīvotājiem.

Distancējoties no nākamā gada budžeta, piemēram, jaunveidojamais Smiltenes novads var šķist īsta “zelta bedre”, par ko partijām vai to apvienībām cīnīties. Tagadējais Smiltenes novads ir viens no Latvijas attīstības centriem, trešais lielākais saimnieciskais centrs Vidzemē aiz Valmieras un Cēsīm. Attīstībai “zaļo gaismu” no savas puses dod novada pašvaldība, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un investīcijām. No sarunām ar Apes un Raunas novadu iedzīvotājiem jaušams, ka viņi uz apvienošanos ar Smiltenes novadu raugās cerīgi, ar domu, ka tikpat labvēlīgs attīstības kurss pēc vēlēšanām tiks uzņemts arī viņu virzienā. Piemēram, tagadējā Raunas novada Drustu pagasta iedzīvotāji cer, ka, esot kopā ar Smilteni, beidzot tiks atrisināts viņiem sasāpējis jautājums – valsts autoceļa noasfaltēšana no Drustiem līdz Vidzemes šosejai. Apes novada Gaujienā ir sava sāpe – postā iet Gaujienas pils ēka, kas ir valsts nozīmes piemineklis. Brūk nogāze vienā pils pusē, bojājot ēkas pamatus. Nostiprināšanai ir nepieciešami 700 000 eiro, diemžēl šādu līdzekļu Apes novada pašvaldībai nav.

Tie ir tikai pāris, bet ne jau vienīgie investīciju objekti, par ko būs jādomā jaunā novada deputātiem ar apziņu, ka ne viss ir panesams. Un tāpēc 2021. gada 5. jūnija vēlēšanas vēlētājiem būs pamatīgs pārbaudījums, kuras partijas sarakstam atdot balsi, lai arī jaunajā novadā būtu laba dzīve. Galvenais, domāt racionāli, nevis emocionāli.