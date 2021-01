Jaunas cerības

Jauns gads ir klāt! 2021. gads. Tik ļoti negribas pieminēt aizgājušo, taču tas nav iespējams, jo kā aste mums arī šajā gadā velkas kovids. Nenoliedzami, pirms gada, sākoties 2020. gadam, nevienam pat prātā nevarēja ienākt tik dramatisks scenārijs, kāds aizgājušais izvērtās.

Protams, jauno gadu mēs visi sākam ar cerībām, ka pasaulei, Latvijai izdosies uzvarēt vīrusu, kurš apstādināja un izmainīja ierasto dzīvi. Katrs no mums gan saredz un atbalsta atšķirīgu ceļu, lai atkal varētu dzīvot kā līdz pandēmijai. Jā, daudz šķēpu vēl tiks lauzti līdz “Covid-19” tiks uzvarēts. Un mazāk vai vairāk, bet šajā cīņā katram no mums ir sava loma. Mums kā laikraksta veidotājiem – ļoti nozīmīga. Mēs esam tie, kas nes jums informāciju. Tieši informācija šobrīd ir kļuvusi par visnesaprotamāko un manipulatīvāko lietu. Katrs kaut kur ņem savu informāciju, pārstāsta to, pārpublicē un sataisa tādu jūkli, ka cilvēks nevar vairs saprast – kur taisnība, kur meli. Interneta vide tiek pārpludināta ar troļļu veidotām no pirksta izzīstām ziņām, bet cilvēki ir tik nezinoši vai slinki, ka dažādus izdomājumus uztver kā īstas ziņas. Nu vairs nav tik daudz viltus vietņu, nu ir viltus personas – it kā ar vārdu un uzvārdu, bet patiesībā – trollis.

Jā, mums visiem patīk ziņas, viedokļi, kuri atbilst mūsu priekšstatiem. Labs viedoklis ir tas, kurš sakrīt ar manu. Tad sakām – re, taisnību uzrakstīja. Ja kāds runā to, kam nepiekrītam, sakām – ko var muldēt, tie ir meli! Nekad vēl nav bijis tik viegli pateikt, kas ir meli, kā tagad. Pēc šādas metodes darbojas kā parasts ierindas interneta lietotājs, tā dažs deputāts vai amatpersona. Nepiekrītu – tātad meli! Pat pie oficiālas statistikas datiem cilvēki raksta – meli! Neticiet! Bet kā cilvēks zina, ka tie ir meli? Jo tā domā. Un viss. Izrādās šajā laikā ar to pietiek. Viņam piepulcējas domubiedri un pat balta patiesība pārtop par meliem. Tagad patiešām informācijas laukā “velns kaklu var nolauzt,” kur nu vēl cilvēks izsekot – patiesa informācija vai meli.

Ko te var ieteikt? Vien to, sekojiet, kā vārdos klausāties, kādus raidījumus skatāties, kādus medijus lasāt. Jā, un neticiet, ka visi mediji ir nopirkti. Padomājiet loģiski, nez kurš tad viņus tā pirktu. Jums var nepatikt kāda cilvēka viedoklis, ko medijā izlasāt vai dzirdat, bet tas nenozīmē, ka tam jāpiekrīt, vai tāpēc medijam nevar ticēt un tas nopirkts. Viedokļu atšķirība ir demokrātijas pamati.

Protams, mēs kā atbildīgs medijs varam jums apgalvot, ka “Ziemeļlatvija” publicē vien oficiālu informāciju, konkrētu cilvēku stāstus, reālu notikumu aprakstus. Tas nenozīmē, ka laikrakstā ir kaut kāda absolūtā patiesība, jo tādas daudzos jautājumos nemaz nav, bet tas nozīmē, ka viss, ko publicējam, ir pamatots ar avotu – informācijas sniedzēju, tas ir pārbaudāms un netiek no zila gaisa rauts.



Mēs cienām tevi, lasītāj, un patiešām domājam, ka mūsu lasītājus ir daudz grūtāk apmuļķot kā tos, kas informāciju sagramstās sociālajos tīklos. Diemžēl ir cilvēki, kas izlasa kaut ko Facebook, kur “viena tante teica”, un stāsta to kā patiesību tālāk. Es no sirds iesaku jums, mūsu lasītāji, esiet gudri. Neticiet visādām pasakām, šausmu teorijām, atcerieties, ka mediji atbild likuma priekšā par informācijas patiesumu. Mēs publicējam dažādus viedokļus, bet ne dažādas patiesības.

Lai mums visiem veiksmīgs šis gads! Lai bez pēdām pazūd “Covid-19” un varam atkal satikties, stādāt, svinēt kopā! Lai mums ir daudz jauku notikumu, par kuriem jums stāstīt!