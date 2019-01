Jauniešu zināšanas par e-pakalpojumiem ir vājas

Vairis Stramkalis, programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” vēstnesis un pirmās starptautiskās ekonomikas olimpiādes zelta medaļas ieguvējs

Jaunieši visai kūtri izmanto e-pakalpojumus un man šķiet, ka to var saistīt ar intereses trūkumu un nepieciešamību – ja tā nav obligāta prasība vai arī, piemēram, pašu jauniešu vietā formalitātes sakārto vecāki, tad, protams, interese nevar rasties. Interesanti, ka jauniešiem itin bieži ieguvums “ietaupīts laiks” kā motivācijas avots nespēlē lielu lomu.

Liela daļa jauniešu, mācoties skolā, pat nenojauš par it kā tik triviālu lietu, kā iespēju pieteikties studijām elektroniski. Jā – man arī neviens nepateica priekšā, bet pats atradu un izmantoju. Aicinu jauniešus un topošos vidusskolas absolventus to izmantot, turklāt portālā Latvija.lv ir apkopota arī statistika par to, cik pieteikumi bijuši uz vienu vai otru studiju programmu. Tas noteikti var noderēt, izvērtējot konkursa nopietnību un iespējas, piemēram, iekļūt budžeta grupā.

Jauniešiem trūkst praktiskas informācijas

Esmu pārliecināts, ka jauniešiem varētu būt interese par e-pakalpojumiem, taču pietrūkst pamācību jeb lekciju, kur būtu gan teorija, gan praktiskas nodarbības. Tas ir svarīgais – lai sanāk spert to pirmo soli līdz galam, nevis apstājies pusceļā. Visbiežāk pēc tam, kad ar pirmo piegājienu cilvēkam kaut kas nesanāk, pierunāt viņu atkārtoti pamēģināt varētu būt ļoti sarežģīti. Svarīgākais saprast, ka e-pakalpojumi nav “mistika”, bet gan kaut kas reāls un pietiekami ērti izpildāms.

Pirms pats kļuvu par programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” vēstnesi, biju iepazinies un izmantojis e-pakalpojumus, piemēram, elektroniski pieteicos Eiropas veselības apdrošināšanas jeb EVAK kartei un studijām, kā arī apmaksāju nekustamā īpašuma nodokli. Vienu jaunu niansi gan esmu apguvis – paplašināju savas zināšanas par eID karti un e-parakstu. Savu pirmo dokumentu elektroniski jau esmu parakstījis!

E-pakalpojumu ieguvumi

Manā skatījumā lielākie e-pakalpojumu ieguvumi ir ērtums un sniegtās iespējas visu izlasīt, iepazīt un izprast. Noteikti arī tas, ka vari būt sava laika noteicējs – nav jāstāv garās rindās, bet visas formalitātes var kārtot, neizejot no savas mājas. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Ir labi, ka “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” digitālo aģentu mācības notiek arī skolotājiem, kuri var nodot tālāk informāciju skolēniem un kolēģiem. Te gan vēlējos izcelt to, ko skolotāji allaž uzsver – mācības sniedz labu pamatu, taču pie tā nedrīkst apstāties. Jāstrādā un jāattīsta esošās zināšanas arī pēc mācībām, nemitīgi jāapgūst kaut kas jauns. Manā skatījumā tieši skolotājs vai karjeras konsultants var iedot pirmo “grūdienu”, ne tikai stāstot par karjeras iespējām, bet kaut nedaudz ieskicējot arī “pieaugušo dzīves aspektus”. Daļai jauniešu ir maldīgs priekšstats par to, ka e-pakalpojumi ir tikai pieaugušajiem. Tā nav! Piemēram, aizbraucot studijās uz ārvalstīm, parādās pietiekami daudz lietu, kas ir jāpaveic!

Mans novēlējums ikvienam ir sameklēt interesi, iekšējo motivāciju un spert pirmo soli – nebaidīties no e-pakalpojumiem vai jauniem izaicinājumiem. Ne velti ir teiciens - jo vairāk dari, jo vairāk izdari. Tas ir labs motivācijas avots vismaz man.





