Jauns gads – jaunas iespējas

Ir iestājies jauns gads – jaunu piedzīvojumu, notikumu un iespēju gads. Pašā gada sākumā lielisku iespēju no pirmdienas,

6. janvāra, sagādājusi biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”, atklājot projektu pieteikumu iesniegšanu LEADER projektu konkursā, kurā iespējams piedalīties ikvienam – uzņēmumiem, biedrībām un pat privātpersonām.

Pati personiski esmu vairākkārt piedalījusies šajā konkursā, sagatavojot projektu pieteikumus dažādu biedrību ideju realizēšanai. Ja skatās no nevalstisko organizāciju pozīcijas (biedrībām, kurām bieži vien nav tādas lietas kā budžets), šāds konkurss sniedz iespēju realizēt citkārt nereālus plānus. Atceros, ka pirms daudziem gadiem manā dzimtajā ciemā Valkas pagasta Lugažos, pateicoties šim konkursam, tika realizēta Lugažu muižas parka dīķa gultnes tīrīšana un teritorijas labiekārtošana. Pie iemīļotās atpūtas vietas Zāģezera tika nodrošināta ērta piekļuve un ūdens ņemšanas vieta no Zāģavota. Šobrīd norisinās darbi pie bērnu laukuma izveides Lugažu ciemā un petanka sporta centra Ērģemē labiekārtošanas. Šie ir tikai daži no projektiem, kuri realizēti vai tiek realizēti, pateicoties šim konkursam. Var nojaust, ka šī ir platforma, instruments, ar kuru paveikt būtiskas lietas, kuras ir svarīgas noteiktai sabiedrības daļai, bet kuras nav vietējās pārvaldes vai pašvaldības kompetencē.

Tomēr nekas šajā pasaulē nav tikai rožains. Lai gan LEADER projektu konkursā var piedalīties ikviens, pat kaimiņu tante, tomēr tas nebūs tik vienkārši, kā izšķirstīt reklāmas avīzīti ar jaunākajām produktu atlaidēm. Ir jāspēj uz savu ideju paskatīties kritiski un pasniegt to tā, lai to saprastu svešs, ar jūsu jomu, situāciju nesaistīts cilvēks. Jārēķinās, ka brīžiem cilvēciskā un citkārt loģiskā domāšana būs jānoliek malā, lai izpildītu birokrātiskos nosacījumus. Lai projekta iesnieguma sagatavošana būtu vieglāka, runājiet par ideju, par aktivitātēm, kādas plānojat, lai mērķis tiktu sasniegts u.tml., jo sarunu gaitā bieži vien izkristalizējas labākais scenārijs, pieeja, kā vajadzīgo sasniegt.

Lai cik grūti vai viegli nebūtu, prieks un gandarījums, kāds projektā iesaistītos pārņem tā realizācijas laikā un pēc tam, kad mērķis ir sasniegts, ir neaprakstāms. Un iegūtā pieredze ir nenovērtējama. Lai izdodas!