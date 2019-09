Kaut kas nav īsti riktīgi. Saimnieks meklē sievu?

Pirmdienas vakaros skatos šovu “Saimnieks meklē sievu”. Skatos tāpēc, ka ir interesanti uzzināt, kādu iemeslu dzīti latviešu vīrieši, kuriem nereti veltam ne tos pašus labākos komplimentus un piedēvējam dažnedažādas nejaukas rakstura īpašības, publiski mēģina izveidot attiecības. Redzēti tikai divi raidījumi, bet jau tagad man radies priekšstats, ka tik tiešām ar stipro dzimumu kaut kas nav īsti riktīgi. Protams, to nevar attiecināt uz visiem, bet uz dažiem, kas televīzijas ekrānos dižojas kā pāvi, pilnīgi noteikti. Īsti nesaprotu, kā vīrietis, kuram jau četrus gadus ir nopietnas attiecības ar sievieti, var pieteikties šovam un, ataicinot uz mājām trīs daiļavas – potenciālās līgavas, paziņot, ka viņam kopdzīvē neiet un viņš cer atrast kaut ko labāku. Turklāt pateikt jaunām meitenēm, kuras, jācer, ir pie pilna saprāta, ka viņš, piedodiet, ir jāklis, ir par traku. Vai tiešām šova veidotājiem ir tāds virsuzdevums rādīt neaudzinātu vīrišķi, kurš neko citu nezina, kā lamāties un staigāt apdullis no alkohola. Un pats trakākais ir tas, ka meitenēm šis precinieks patīk un viņas ir gatavas mesties attiecību karuselī. Vai tiešām viņas neredz, ka uz šo vīrieti it nemaz nevar paļauties un justies droši, ka ne tikai priekos, bet arī bēdās un nelaimēs blakus būs stiprais plecs. Dzīve jau nav tikai prieki, ir arī pelēkā ikdiena, kas prasa daudz – vispirms jau vēlmi strādāt, sakārtot sadzīvi un tiekties pēc labākiem apstākļiem savai ģimenei. Ar to nedomājot tikai ēdienu galdā, bet visu, kas saistīts ar garīgu izaugsmi. Skatoties šovu, man ir skumji, ka daži atsevišķi eksemplāri degradē viedokli par Latvijas laukiem, tāpēc arvien biežāk nākas dzirdēt, ka vārds lauki vai laucinieks tiek uztverts bezmaz vai par lamuvārdu. Protams, dzīve laukos no dzīves pilsētā atšķiras, bet vai tāpēc būtu jādomā, ka laukos valda postaža ne tikai mājās, bet arī cilvēku galvās. Nezinu, vai turpināšu savu laiku tērēt, skatoties šo šovu, jo no tā negūstu pilnīgi neko pozitīvu. Kārtējo reizi saprotu, ka reitingu dēļ tiek bradāts pa sirdīm un viss nonivelēts līdz lētumam.