Ko vilkt mugurā?

Internetā meklējot informāciju rakstam par uzņēmējdarbību Apes novadā, manu uzmanību piesaistīja Aiva Zīle – zīmola “Zīle” īpašniece, kura Apē rada oriģinālas apģērbu līnijas zaļi domājošiem cilvēkiem, proti, dizainere no jau esošiem apģērbiem darina jaunus tērpus, piemēram, no džinsu biksēm šuj jakas, no vīriešu krekliem – kreklkleitas un kreklsvārkus. Tas viss tiek pārdots arī Rīgā, kur nesen atklāja pirmo zīmola “Zīle” konceptveikalu.

Jēdziens “ilgtspējīga mode” (arī zaļā mode jeb ekomode) Latvijā vairs nav sveša lieta, vismaz tiem cilvēkiem, kuri cenšas domāt un dzīvot, pēc iespējas mazāk kaitējot videi. Aiva Zīle stāsta, ka ir cilvēki, kuri pērk viņas radītos apģērbus tieši tāpēc, ka zina, –“Zīle” ir “upcycling” virziena zīmols (“upcycling” nozīmē, ka ražošanas vai sadzīves pārpalikumus pārveido jaunās lietās un esošajiem materiāliem piešķir jaunu lomu un nozīmi). Ir cilvēki, kuri nevēlas iepirkties lietoto apģērbu veikalos, bet, ja “humpalu” drēbes tiek transformētas zīmola apģērba līmenī, tad tā lieta acīmredzot aiziet.

Izrādās, zīmola “Zīle” apģērbs nebūt nav avangards tikai drosmīgajiem. Dizainere stāsta, ka to izvēlas arī, piemēram, juristes un skolotājas. Manā skatījumā, sākumā pie šā stila tomēr ir jāpierod, ar to jāsadraudzējas, lai pieņemtu par savējo. Arī cena nebūt nav salīdzinoši lēta, kā varētu šķist, jo katrs apģērbs ir unikāls izstrādājums tikai vienā eksemplārā.

Ja tas nav šķērslis, tad “upcycling” ir laba lieta tādā ziņā, ka tā lēnītēm var mainīt patērētāju domāšanu un darboties kā pretsvars “fast fashion” jeb “ātrajai modei”. Lūk, kāda ir “ātrās modes” ietekme uz mūsu planētu: 20 procentus industriālo ūdens piesārņojumu veido tekstilmateriālu apstrādes un krāsošanas sekas; gadā tiek saražoti 100 miljardi apģērba gabalu, radot otro lielāko vides piesārņojumu tūlīt aiz naftas; 2/3 ražoto materiālu ir sintētiski, saturot plastmasā bāzētas šķiedras, kuras iegūst no naftas, un, mazgājot apģērbu, mikrošķiedras gabaliņi nonāk ūdenī un rada vides piesārņojumu; aptuveni 40 procenti saražoto apģērbu gabalu nekad netiek uzvilkti.

Pērc mazāk, izvēlies pārdomāti! Šis aicinājums ir ļoti pamatots, arī es cenšos to ievērot un pat ne pasaules glābšanas, bet arī praktisku apsvērumu dēļ – nepērku sev apģērbu un apavus bez vajadzības, bezjēdzīgi pārpildot drēbju skapi, jo nebūt nav katru dienu mugurā jāvelk kaut kas cits. Ja kaut ko pērku, tad iegādājos kvalitatīvu preci, kas gan maksā dārgāk, tomēr arī ilgāk kalpo. Vairs nepērku apģērbu, kas uzšūts, piemēram, no poliestera (poliestera šķiedrām un pavedieniem kā izejvielas izmanto naftas pārstrādes produktus), esmu lasījusi, ka sintētiskie apģērbi nav veselīgi ķermenim, un piekrītu, ka tā varētu būt.