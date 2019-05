Kurš iegūs troni?

Pateicoties laika joslu atšķirībai starp ASV un Latviju, pirmdienu vakaros varu aiziet gulēt laicīgi, jo jau zinu, kas notiks nākamajā pasaulslavenā seriāla “Troņu spēle” noslēguma sezonas sērijā, –Amerikā kārtējā sērija tiek izrādīta svētdienās un internetā var izlasīt īsu sižeta atstāstu. Līdz ar to mana ziņkāre ir apmierināta un seriālu varu noskatīties sev izdevīgā laikā, nevis vēlu vakarā pirmdien.

Savējie (“Troņu spēles” fani) sapratīs, par ko ir stāsts. Telekompānijas HBO radītais, skatītāju un kritiķu augsti novērtētais seriāls “Troņu spēle” tiek uzskatīts par vienu no šīs desmitgades lielākajiem grāvējiem, un ne velti, jo visā pasaulē katru seriāla sezonu un sēriju skatītāji gaida ar lielu sajūsmu. Pēc statistikas datiem, katru “Troņu spēles” sēriju vidēji noskatās vairāk nekā 20 miljoni cilvēku. Seriāls pirmizrādi piedzīvoja

2011. gadā un līdz šim izvirzīts 132 “Emmy” nominācijām (“Emmy” ir ASV apbalvojums televīzijā un tiek atzīts par līdzvērtīgu Amerikas Kinoakadēmijas balvai) un ieguvis 47 balvas, tostarp par labāko dramatisko seriālu 2015., 2016. un 2018. gadā.

Fantāzijas seriāls “Troņu spēle” ir stāsts par dinastijām, kuras cīnās par valdnieka troni, un pa vidu tam – pret Nakts karali un mirušo armiju. 15. aprīlī pie skatītājiem visā pasaulē nonāca “Troņu spēles” pēdējās – astotās – sezonas pirmā sērija. Līdz noslēgumam atlikušas vairs tikai divas sērijas, un pēdējā sērijā tad arī, visticamāk, kļūs zināms, kurš no seriāla varoņiem apsēdīsies tronī. Populārā seriāla fani interneta vidē jau pirms pirmizrādes dalījās ar saviem minējumiem, piemēram, būs jāmirst daudziem no galvenajiem varoņiem. Taču varbūt scenārija autori pajokos un izdomās, ka tronis paliks tukšs. Kad mājās pārrunājam iespējamo virzību, ironizēju, ka, piemēram, tiks ieviesta demokrātija un nodibināta parlamentāra republika, lai skatītājus pilnīgi un galīgi nošokētu.

Seriāls “Troņu spēle” sākotnēji bija balstīts uz amerikāņu rakstnieka Džordža R. R. Mārtina grāmatu sēriju, taču jaunā sezona tika uzņemta pirms “Dziesmas par ledu un uguni” sestās daļas iznākšanas, tāpēc tajā attēlotie notikumi būs atšķirīgi. Latviski tulkotās šās sērijas grāmatas esmu izlasījusi visas un personīgi man tās šķiet saistošākas par seriāla versiju, taču arī seriālam sekoju līdzi, lai zinātu, kā viss beigsies. Zinu, ka ir cilvēki, kuriem fantāzijas žanrs nepatīk, taču, manā skatījumā, tieši šis žanrs ir ļoti laba iespēja uz brīdi pārslēgt domāšanu citā dimensijā un iegūt labu relaksāciju prātam.