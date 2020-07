Laimīgas ģimenes dzīves pamatā - pielāgošanās

Lai cilvēks būtu laimīgs, viņam nepieciešams ne tikai tīkams darbs, stabils finansiālais stāvoklis, bet arī laimīga ģimenes dzīve. Par to, ka tā ir, kārtējo reizi pārliecinājos, lasot burvīgu interviju ar bijušo Latvijas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un viņas vīru Imantu Freibergu. Rakstā par Dimanta pāri, kuri kopā nodzīvojuši jau sešdesmit gadus, atradu atbildes uz vairākiem jautājumiem, par ko šad tad aizdomājos. Lasīju interviju un priecājos par šiem cilvēkiem – par viņu formulu, kā būt kopā, kā tik skaisti ilgus gadus nodzīvot roku rokā, noslīpējoties kā diviem oļiem. Abi teic, ka laulātie ir kā divi kantaini oļi, kas tikai, ar laiku pieslīpējoties, kļūst apaļi, viens otram pielāgojušies. Pārliecinājos, ka bijusī Latvijas prezidente ir zinoša ne tikai politikas un citos gudros jautājumos, bet arī dzīves gudra kā sieviete, sieva, māte, vīramāte un vecmāmiņa. Viņas vārdos ir vērts šad tad ieklausīties visām sievietēm, kurām ir svarīgi, lai ģimene būtu kā miera un saticības osta. Viņa uzskata, ka veiksmīga laulība var būt tikai tad, ja visu laiku notiek pielāgošanās, ja abi laulības jēgu ņēmuši nopietni un piestrādājuši, lai abu partnerība varētu turpināties. Laba griba un pozitīvas jūtas pret otru ir galvenais. Un ir arī svarīgi – vai es ar šo cilvēku jūtos labi un vēlos palikt kopā. Zelta vārdi! Savukārt Imants uzskata, ka laimīgas kopdzīves viens no stūrakmeņiem – ir jābūt savstarpējam pievilkšanās spēkam. Ja tā spriež cilvēki, kuri ilgus gadus bijuši kopā gan priekos, gan bēdās, tā ir gudrība, kas noderēs katram. Pāris atzīst, ka viņu paaudzei laulība bija nopietna lieta. Šķiršanās tika uztverta kā izgāšanās. Mūsdienās reizēm ir jāsaķer galva, redzot, kā pāri pie pirmajām grūtībām un neveiksmēm izšķiras, pat nemēģinot izrunāties, lai saprastu, ka tas, iespējams, vēl nav pasaules gals. Ja tu esi ko solījis, uzņēmies saistības, tad pildi tās. Vaira Vīķe-Freiberga saka: “Mīlestībai nemaz tik vienkārši nevar pavēlēt, to ietekmēt. Bet cieņa vienam pret otru un tas, ka otru uzklausi, ir attiecību pamats.” Lai šie vārdi pavada ikvienu, kuram ir svarīga skaista kopā būšana!