Latvieši ir dziedātāju tauta

Tā ir neapstrīdama patiesība – latvieši tik tiešām ir liela dziedātāju tauta! Mēs dziedam gan priekos, gan bēdās. Ar savu dziedāšanu līdzi paraujam arī tos, kuriem, kā tautā saka, lācis uz ausīm uzkāpis, bet galvenais jau ir dziedāt no sirds, nevis otram pārmest, ka viņš dzied šķībi un greizi.

Latviešus dziedāšana vieno, sasien neredzamām emocionālām saitēm, ļauj atbrīvoties un izjust neaprakstāmas sajūtas. Lai kas tikai nebūtu jāpiedzīvo, latvieši par spīti visam ir dziedājuši. Arī “Covid-19” pandēmijas laiks daudziem dziedošajiem kolektīviem nebija šķērslis dziedāt. Tas izdevās, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Protams, tas nav tas pats, kā klātienē kopā ar savējiem, bet tomēr arī šāda veida dziedāšana liedza nokārt degunu un ļāva cerēt, ka atkal varēs notikt mēģinājumi un koncerti. Atzīšos, arī es dziedu. Vienmēr esmu dziedājusi, reizēm pat, sēžot birojā pie datora, tā atpūtinādama galvu. Mājinieki jau pieraduši, ka dziedu visur, jā, jā – arī dušā! Sen jau biju izdomājusi, ka jāatsāk dziedāt korī, bet vienmēr atradu visnotaļ dumjas atrunas. Taču pirms pašas pandēmijas saņēmos un ar trīcošu sirdi aizgāju uz Valkas novada sieviešu kora “Ziemeļstīga” pirmo mēģinājumu. Varu sev tikai pārmest, kāpēc to nebiju izdarījusi jau agrāk. Koris šogad svinētu savu desmit gadu pastāvēšanas jubileju. Jau februāra sākumā bija iecerēts grandiozs koncerts. Taču pandēmija šai iecerei pārvilka treknu svītru, bet koncerts noteikti būs! “Ziemeļstīgai”, un tostarp arī man, bija tas gods aizvadītajā piektdienā dziedāt kopā ne tikai ar pārējiem novada dziedošajiem kolektīviem, bet arī ar komponistu, mūsu novada pilntiesīgu iedzīvotāju – Jāni Lūsēnu un solistu Zigfrīdu Muktupāvelu. Koncerts notika Valkas un Valgas jaunā centra oficiālās atklāšanas pasākuma ietvaros. Pēc koncerta man daudzi teica, ka, klausoties muzikālos priekšnesumus, jutušies kā dziesmu svētkos un nespējuši valdīt saviļņojuma asaras. Arī mums, kas bijām uz skatuves, dziedot no saviļņojuma kaklā izveidojās asaru kamols, jo tik ilgu laiku nebija iespēja izjust šīs vienreizējās sajūtas un savstarpējās enerģijas apmaiņu. Gribu uzteikt arī ikviena kolektīva skaistos tērpus. Visi tik tiešām bija saposušies. Katru mirkli varēja just, ka ikvienam pašdarbības kolektīva dalībniekam šī uzstāšanās reize tik tiešām ir lieli svētki. Kaut tos mums neatņemtu nekādi vīrusi un citas iespējamās ligas!