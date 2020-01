Man tas ir kas vairāk nekā tikai darbs

Mīļš sveiciens 2020. gadā! Šogad redakcijas slejā tiekamies pirmo reizi. Svētki un brīvdienas beigušās, laiks turpina iet. Tik atcerieties to izmantot skaisti, viegli un tā, kā jums tīk. Pasmaidiet!

Man šodien gribas smaidīt. Domājot, par ko šoreiz ar jums sarunāties virtuāli, atmiņās kavējos pie “Ziemeļlatvijas” kolektīva Ziemassvētku pasākuma. Šogad tas bija īpaši sirsnīgs, arī saviļņojošs. To īpašu padarīja katra kolēģa uzruna mums pārējiem, kas sākās nejauši. Ņemot vērā, ka strādājam gan Smiltenē, gan Valkā, visiem kopā nemaz tik bieži neizdodas satikties, kur nu vēl satikt bijušos kolēģus.

Katrs pastāstījām, ko esam piedzīvojuši, kas ir bijis svarīgs, neaizmirstams pērn. Tie nebija tikai skaisti mirkļi, jo dzīvē ir arī satraucoši un ļoti skumji notikumi. Katrs redakcijā esam tik dažāds un atšķirīgs raksturā, dzīves uztverē un pieredzē, bet tajā pašā laikā varam lepoties, ka esam kā liela ģimene, kas ir kopā gadiem gan priekos, gan bēdās, pieņemot viens otru tādu, kāds ir. Vienoti.

Šad un tad esmu aizdomājusies, vai citās darbavietās par kolektīvu varētu teikt to pašu. Patiesībā šī ir liela vērtība, jo lielāko dzīves daļu mēs pavadām strādājot. Ir būtiski, ka uz darbu var doties bez negatīvām emocijām vai, vēl trakāk, ar vienaldzīgu attieksmi. Esmu arī aizdomājusies par teicienu, ka darbs ir tikai darbs un tā tas arī jāuztver. Man tas ir kas vairāk. Jūtos pateicīga šeit būt kopā ar cilvēkiem, ko droši varu saukt par savējiem, kuriem varu piezvanīt arī pēc darba laika.

Starp citu, pirms dažām dienām noskatījos filmu, no kuras prātā paturu vienu frāzi – mums ir jāizceļ savas labās lietas, nevis jāieciklējas uz vienu it kā, mūsuprāt, slikto, kas aizņem mūsu domas. To var attiecināt uz jebko – savu ķermeni, rakstura īpašībām un īpatnībām, profesionālajām prasmēm, talantu. Tā mani iedvesmoja, un ceru, ka arī kādu no jums.