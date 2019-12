Mazliet neparasti, bet jauki

Šoreiz redakcijas slejā rakstīšu par jums, mīļie lasītāji. Patiesībā ikdienā nemaz tik bieži nesanāk komunicēt klātienē ar laikraksta abonentiem un lasītājiem, lielāko daļu no jums nemaz personīgi nepazīstu. Veidojot reportāžas, rakstot ziņas un intervijas, es nedomāju par to, ko jūs nodomāsit par mani. Vislielāko atgriezenisko saiti (tas man bija patīkams pārsteigums) guvu pēs Amerikas ceļojuma apraksta. Tā kā bija pagājis kāds laiciņš, rakstot atkal nācās atgriezties šī pasakainā ceļojuma iespaidos, izdzīvot to vēlreiz sajūtu līmenī. Todien biju tikpat laimīga kā pašā ceļojumā. Taču divu nedēļu garumā patīkamas emocijas sagādājāt arī jūs. Izrādās, šis raksts bija labs iemesls jaukām sarunām. Vienu dienu stāvot pusdienu rindā, mani uzrunāja klasesbiedra mamma, savukārt pie galdiņa par Ameriku ierunājās kāda pašvaldības speciāliste, kura piedzīvojumiem otrpus okeānam sekojusi līdzi manos instagram ierakstos. Situācijas atkārtojās gandrīz katru dienu. Arī ārstu kabinetā. Tik mīļi izklausījās, ka daktera Vilka kundze stāstīja, cik aizrautīgi vīrs lasīja šo aprakstu. Pats dakteris smaidīgs piekrītoši māja ar galvu un piebilda, ka tā patiešām bijis. Vēl viņš gaida turpinājumu, jo tā es biju rakstījusi. Turpinājums būs un pavisam drīz! Jāatzīst, ka to būs grūtāk uzrakstīt, jo tagad zinu, ka jūs to gaidāt tikpat aizraujošu. Atklāšu, ka drīzumā varēsit arī lasīt stāstu par Smiltenes novada Goda cilvēkiem – Vilku ģimeni. Tā bija sirsnīga saruna, kas vairāk ļāva iepazīt mūsu lasītājus kā personību. Viens teikums no intervijas man īpaši palika atmiņā. Dakteris teica, ka lielākā dāvana ir būts viens otram.

Ar laikraksta lasītājiem ik pa laikam aprunājos arī tad, kad viņi nāk abonēt avīzi. Ir kāda jauka kundzīte, kura allaž lepojas ar saviem mazdēliem, jo īpaši vienu, kas ir deputāts. Tās vienmēr ir sirdssiltas sarunas par veselību, rūpēm un gādību. Pagājušajā nedēļā kundzīte ieradās atkal, nu viņa varēja būt lepna līdz sirds dziļumiem, jo viņas mazdēls ir Smiltenes novada domes jaunais priekšsēdētājs. Citreiz lasītāji lūdz palīdzību dažādās problēmsituācijās, katra šī satikšanās veido saikni. Paldies jums visiem, ka jūs esat, lasāt laikrakstu un sakāt, ka varat atteikties no citām lietām, bet ne no “Ziemeļlatvijas”. Lai nemazinās kopā būšanas prieks!