Nebaidās atvērt jaunas durvis

Man vienmēr ir paticis rakstīt par drosmīgiem cilvēkiem, kuri uzdrīkstas. Lai gan pagājis vairāk kā gads, joprojām viena no mīļākajām intervijām ir saruna ar “Donu” Ilzi, kas notika 2017. gada decembrī. Lielā intervija “Iemīlēt sevi, palutināt un atļauties kļūt vājākai ir grūtāk, kā nodzīt sevi darbā” tika pārpublicēta reģionālajos medijos Kurzemē, Zemgalē un tepat Vidzemē. Nezinu, kas toreiz nostrādāja tik labi, neierastāki jautājumi vai tas, ka Ilze nudien uzticējās un atklājās. Taču par šo interviju runā joprojām.

Janvāra sākumā laikrakstā uzrunājām vairākus cilvēkus, vaicājot izvērtējumu par aizvadīto gadu valstī kopumā, novadā un personīgajā dzīvē. Viena no tām bija vienmēr aktīvā un atvērtā “Donu” Ilze. Viņa ir spilgts piemērs, ka nekas nestāv uz vietas, ja vien paši rīkojamies. Lai gan esam dažādu paaudžu sievietes, ar Ilzi varētu runāt stundām ilgi un būtu interesanti. Jautāsiet, kāpēc? Jo neatkarīgi no gadiem, ģimenes stāvokļa, veiksmēm un neveiksmēm darbā, pieredzes viņa turpina vērt vaļā jaunas durvis, nebaidoties aizvērt vecās, kas, visticamāk, arī ir ļoti mīļas. Vēl augsti vērtēju to, ko Ilze pateica pēdējā sarunā – ka viņa atzīst arī savas kļūdas, ka ne vienmēr sanāk, kā plānots un lolots. Tam nepieciešama drosme, jo no malas jau mēs pat nenojaušam, kā ir citiem.

Katrs cilvēks, kas ienāk mūsu dzīvē vai ar ko ceļi krustojas uz gadiem vai dienu, mums kaut ko iemāca.

Pateicoties Ilzei, rudenī nokļuvu fantastiskā pasākumā Brīvdabas muzejā – Pirts svētkos, kas ļāva paraudzīties uz pavisam citu pasauli, tradīcijām un vērtībām. Ikvienam no jums jaunajā gadā gribu novēlēt – reizēm vajag ļauties kam jaunam, ilgi nedomājot. Tiklīdz kļūsti atvērts, jaunas durvis pašas sāk atvērties! Atliek tikai izvēlēties, pa kurām spert nākamo soli. Lai mums visiem izdodas!