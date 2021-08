Nepaliek malā

Viedokļu paušana vienmēr bijusi būtiska pirms gala lēmuma pieņemšanas, un šobrīd mūsu puses novados tas ir ļoti aktuāli. Aizvadītajā nedēļā Smiltenes novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli un priekšlikumus par Cērtenes pilskalna attīstības koncepciju. Savukārt Valkā iedzīvotāji paši “izgājuši ielās”, sākot vākt parakstus, lai nepieļautu spēļu zāles atvēršanu pilsētas centrā.

Dzīvoju Smiltenē, saprotu, ka tā ir citas pilsētas lieta, tomēr, rakstot par šo tēmu, tāpat izjutu dažādas emocijas, visupirms nepatiku pret to, ka zem viena jumta atrastos atpūtas vieta visa vecuma iedzīvotājiem, tai skaitā ģimenēm ar bērniem (boulinga zāle, šautriņas, biljards, citas aktivitātes un picu bārs) un azartspēļu zāle, lai arī katra būtu ar atsevišķu ieeju. Cilvēks aiziet uzspēlēt biljardu, spēlē, spēlē, un tad izdomā – ei, tepat aiz stūra taču ir spēļu zāle, jāieiet apskatīties, kas tur notiek... Ikvienam spēlmanim ir bijusi viņa pirmā reize. Plānotajā Valkas gadījumā tādai pirmajai reizei spēļu zāle būtu ideāli “pie rokas” – pilsētas centrā, vienā ēkā ar atpūtas centru, netālu no skolas un daudzdzīvokļu māju mikrorajona.

Kad par šo tēmu intervēju Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, viņš gan pauda viedokli, ka no privātuzņēmēju (SIA “LVBet”) piedāvājuma modeļa vairāk būtu ieguvumu, nekā risku, – izklaides iespējas Valkā ir ļoti ierobežotas, uz to kā problēmu aptaujās norādījuši jaunieši, bet šāds atpūtas centrs izklaidi piedāvātu, tikai jārēķinās ar to, ka starptautiskā kompānija (“LVBet”) tikai atpūtas centrā vien (bez azartspēļu zāles) naudu neinvestētu.

Tomēr vai par šādu cenu Valkai (jebkurai citai pilsētai) vajag izklaides un atpūtas iespējas? Ne bez iemesla pret azartspēļu ienākšanu pilsētās cīnās daudzas Latvijas pašvaldības. Jau rakstīju, ka pirms četriem gadiem šī cīņa ar uzvaru vainagojās Smiltenē. Ir arī zaudētājas, piemēram, Kuldīgas pašvaldība, uz ko norāda arī Valkas novada pašvaldības vadītājs, pieļaujot, ka atļaujas atteikuma gadījumā arī Valku gaida tiesvedība.

Azartspēļu un izložu likums nosaka vietas, kur azartspēles nav atļauts organizēt, tai skaitā attiecīgās pašvaldības vietās vai teritorijās, kuras noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos. Valkas novada domei tādu noteikumu nav, jāsaka – diemžēl, jo minētais likums arī paredz, ka pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt. Bez šādiem noteikumiem pašvaldība var iedarbināt citu likuma punktu – par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.