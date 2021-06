Nepaliksim malā!

Ja kāds izvēli šonedēļ nav izdarījis jau iepriekš, tad 5. jūnijs būs tā diena, kad ikviens no balsstiesīgajiem vēlētājiem varēs izvēlēties, kādu grib redzēt savu pašvaldību nākamajos četros gados. Ja, piemēram, es pēdējās nedēļās pirms 5. jūnija vēlēšanām vēl pārdomāju, par kuru no sešiem deputātu kandidātu sarakstiem Smiltenes novadā balsot (kaut arī favorītsaraksts man bija jau no marta), tad dzirdu, ka ir cilvēki, kuri pie vēlēšanu urnām nemaz negrasās doties. Ceru, ka viņi pēdējā brīdī tomēr savu nostāju mainīs.

Pašvaldību vēlēšanas ir vislielākā iespēja ikvienam vēlētājam ietekmēt to, kā dzīvosim savā novadā, pilsētā, pagastā. Nepiekrītu cilvēkiem, kuri saka, ka nav nozīmes iet balsot, jo tāpat jau nekas nemainās. Mainās gan. Tas deputāta kandidāts, kurš kļūst par domes priekšsēdētāju, ar savu komandu (koalīcijas vairākumu) noteiks to, kādās jomās un cik daudz tiks ieguldīta pašvaldības budžeta nauda, kādi pašvaldības projekti novadā tiks īstenoti, kāda būs sadarbība ar novada iedzīvotājiem un tā tālāk. Diemžēl iepriekšējās 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas neko iepriecinošu par vēlētāju aktivitāti mūsu novados neliecina.

Smiltenes novadā no 10325 balsstiesīgajiem vēlētājiem toreiz nobalsoja 5079 cilvēki, Valkas novadā no 6910 balsstiesīgajiem vēlētājiem – 3181. Nedaudz mazāk par pusi palika malā. Ja balsotu visi, tad, pirmkārt, būtu objektīva aina, kādu sava novada lēmējvaru grib redzēt vietējie iedzīvotāji, otrkārt, tad arī visi varētu vēlāk no ievēlētajiem deputātiem prasīt darbu atbilstoši vēlētāju interesēm un programmās dotajiem solījumiem.

Par tām programmām gan ir diezgan bēdīgs stāsts. Ir cilvēki (arī es), kuri šīs programmas, izdarot izvēli, vērtē kā mazsvarīgu faktoru, salīdzinot ar to, kādi cilvēki ir salikti deputātu kandidātu sarakstos. Tas tāpēc, ka pēc vēlēšanām vēlētāji (varbūt arī ievēlētie deputāti?) par šīm programmām un tajos dotajiem solījumiem aizmirst. Būtu ļoti vērtīgi jaunievēlētajos novados iedibināt jaunu praksi – ik pēc gada partijas jeb konkrēti deputāti, kas no tām ievēlēti novada pašvaldības domē, publiski atskaitītos vēlētājiem, kas no solītā ir izdarīts un kas nav, kāpēc nav un kad būs. Tad arī priekšvēlēšanu programmām būtu pavisam cits svars.

Novēlu tiem deputātu kandidātiem, kuri iekļūs jauno novadu domēs un saņems deputāta mandātu, strādāt godprātīgi sabiedrības interesēs, uzklausīt savus vēlētājus un atcerēties, ka tieši mēs, vēlētāji, esam viņu darba devēji – neviens cits. Tāpat novēlu viņiem pašvaldībās nostiprināt caurspīdīguma politiku, lai visi lēmumi, iepirkumi, cenu aptaujas, projekti un tā tālāk iedzīvotājiem ir kā uz delnas izmaksu, pretendentu un rezultātu ziņā un tā tālāk. Kandidēšana vēlēšanās ir liela atbildība pret sabiedrību. Vismaz tā tam ir jābūt, un vēlētāji to var panākt ar savu attieksmi, ar savu prasīgumu.