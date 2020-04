Nezaudēsim cilvēcību - vasarnīcā Valkā bez aprūpes paliek mājdzīvnieki

Godīgi sakot, man pietrūkst, ka pašlaik pandēmijas ierobežojumu dēļ nevaru aiziet uz Valgu. Ar kolēģiem smejamies, ka dzīvojam bez igauņu laša un foreles. Tās bija vienas no pārtikas precēm, kuras latvieši atlaižu akcijās iegādājās Valgas lielveikalos. Protams, arī kafija un piena produkti. Katram ir savas lietas, kuras pirkām tikai pie kaimiņiem. Igauņu veikalu apmeklējums bija viens no valcēniešu ikdienas paradumiem. Personīgi es Valgas veikalos iepirkos, lai dažādotu ģimenes ēdienkarti, jo Valgā varēja iegādāties produktus, kas nav nopērkami Valkas pusē. Saprotams, kamēr robeža ir slēgta, netikšu uz kaimiņpilsētas veikaliem, un tas nav arī iemesls, kāpēc man būtu jāvēršas pašvaldībā ar lūgumu izsniegt atļauju robežas šķērsošanai. Ja to darītu, tad man ar galvu nebūtu viss kārtībā. Taču ir cilvēki gan Valkas, gan Valgas pusē, kuriem tik tiešām ir svarīgi iemesli robežas šķērsošanai, bet Igaunijas varasiestādes uzskata, ka tas tā nav.

Pagājušonedēļ “Ziemeļlatvijas” redaktore saņēma informāciju no igauņu avīzes kolēģa Jāna Rapa, ka vienā no Valkas dārzkopības kooperatīviem jau gadiem savā vasarnīcā ar dārziņu rušinās Valgā dzīvojoša ģimene. Izrādās, ka vairākām igauņu ģimenēm ir dārziņi Valkas pusē. Stāsts nebūtu tik traģisks, ja neuzzinātu, ka vasarnīcā bez saimnieku aprūpes palicis suns un kaķis. Ja kaķis šajā laikā vēl izdzīvos, tad suņa dzīve ir apdraudēta. Taču izrādās, ka igauņu robežsargiem tas nav pietiekami svarīgs iemesls, lai ģimenei ļautu aizbraukt uz vasarnīcu. Domāju, ka šajā sarežģītajā laikā nevajadzētu zaudēt cilvēcību. Gadiem Valka un Valga dzīvojusi kā viena pilsēta, un tagad, kad robeža ir slēgta, daudziem dzīve sagriezusies kājām gaisā. Nesaprotu, kāpēc igauņi nevarētu atbraukt uz savu dārziņu Valkā, to apstrādāt un visu sastādīt. Vai tiešām tas būs iemesls, ka Igaunijā pieaugs ar “Covid-19” saslimušo skaits. Nedomāju, bet cilvēkiem šajā laikā, kad tiešām nākas domāt par turpmāko iztikšanu un ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz katras ģimenes ienākumiem, vajadzētu ļaut tikt uz savu dārzu. Dzīvojam taču vienā pilsētā.