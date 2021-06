Novēlu būt lepnai un brīvai!

Parasti saviem mīļajiem, draugiem un kolēģiem dzimšanas dienās vēlam prieku, laimi un veselību, bet ko jubilejā novēl savai dzimtajai pilsētai? Aizvadītajās brīvdienās šajos joprojām Latvijā sarežģītajos epidemioloģiskajos apstākļos un aizliegumu mudžekļos dvīņu pilsētas Valka un Valga nosvinēja 437. dzimšanas dienu.

Diemžēl vairums pasākumu notika Valgas pusē, jo igauņi nolēmuši atvieglot dzīvi cilvēkiem, kā obligātu prasību neizvirzot deguna un mutes aizsegu lietošanu, kā arī atcēluši drastiskos pulcēšanās noteikumus. Protams, mums, valcēniešiem un novadā dzīvojošajiem, atšķirībā no citiem Latvijas iedzīvotājiem, dzīve ir rožaināka. Kāpēc? Tāpēc, ka, šķērsojot robežu ar aizpildītu ieceļotāju anketu Covidpas kabatā, varam bez sejas aizsargmaskām apmeklēt igauņu veikalus un kafejnīcas. Ticiet man, Valgā satiktie valcēnieši, priecīgi smaidīdami, atzīst, ka beidzot jūtas brīvi. Smejoties secinām, ka vairums latviešu pārcēlušies uz Valgu, lai izjustu šo nepiespiesto gaisotni. Pirms diviem gadiem nevienam pat prātā neienāca, ka priecāsimies par tādu it kā ikdienišķu sīkumu. Iespējams, šis arī ir viens no lielākajiem svētku gandarījumiem.

Nemāku teikt, kāpēc igauņi spējuši šīs lietas sakārtot civilizēti, bet Latvijā joprojām esam spiesti slēpties zem maskām. Turklāt tās joprojām jānēsā arī cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies pret “Covid-19”, tostarp arī man. Rakstot šīs rindas, sapratu, ka savai pilsētai Valkai novēlu būt brīvai no aizspriedumiem un apvainojumiem un lepnai par to, kas ir un būs! Šajās dienās bieži eju uz Valgu un secinu, ka mana pilsēta tiešām ir skaista, saposta un ziedoša. Valcēnieši cenšas, kā nu katrs var, bet tas dod rezultātu. Es no sirds lepojos par jauno kafejnīcu “Cafe Walk”, jo tas mūsu mazpilsētā ir notikums – šādas vietas atklāšana. Esmu pārliecināta, ka šim piemēram sekos vēl kāds, kas spēj novērtēt jaunā dvīņu pilsētu centra sniegtās priekšrocības, jo pasaulē taču ir tik maz vietu, kur ar vienu kāju esi vienā, bet ar otru – jau citā valstī. Šo unikalitāti īpaši novērtē iebraucēji un tūristi. Par to liecina ieraksti un publicētās fotogrāfijas sociālajos tīklos. Arī mums pašiem beidzot jāprot to novērtēt, jo, ja tikai sūkstīsimies, ka viss ir slikti, situācija ne par matu neuzlabosies! Mīlēsim savu Valku un leposimies ar to!