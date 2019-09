Nozīmīgs atgādinājums. Cik svarīgi ikdienā būt laipniem?

Starppilsētu autobusu pakalpojumus izmantoju ļoti reti, bet no studiju laikiem atceros, cik vienmēr pieklājīgi, atsaucīgi un ar labu humoru maršrutā Smiltene–Rīga bija “Nordeka” šoferīši. Augusta otrajā pusē, lai nokļūtu mājās no Rīgas, izdomāju braukt ar autobusu. Vadītājs, pavecāks kungs, neesmu eksperte, bet šķita, jau ka pensijas gados. Viņš no pirmās minūtes palika atmiņā ar aso mēli pret lielāko daļu pasažieru.

Tā kā biļeti iegādājos savlaicīgi, mana sēdvieta atradās aiz vadītāja. Biju lietas kursā, ka bagāžai jāpērk atsevišķa biļete un tā jāiegādājas pie vadītāja, ko es un vēl kāds kungs aiz manis izdarījām. Kāpu autobusā pirmā, bet nākamais pasažieris paguva pirmais pajautāt, cik jāmaksā par bagāžu. Piebildīšu, ka laipni pavaicāja. Un tad sākās. Šoferis aizrādīja, ka pašam ir jāzina un ka tur augšā (pie priekšējā loga labajā pusē, ko, kāpjot autobusā, nemaz nevar pamanīt) ir rakstīts. Otrreiz pārvaicājot, cik tad tas ir, atbilde bija vēl niknākā tonī. Vairs precīzi neatceros par ko, bet nelaipna reakcija sekoja arī pret citiem cilvēkiem. Todien biju atlidojusi no Rijekas un laimīga, taču nespēju klausīties tajā pārmetošajā tonī. Uzjautāju vadītājam, kāpēc viņš ir tik nelaipns, uz ko atbilde nesekoja. Cik paradoksāli, ka, apsēžoties savā vietā, man tieši priekšā bija informatīvs vēstījums: “Par noteikumiem vaicājiet vadītājam.” Maršruta laikā neapmierinātība no vadītāja puses pret pasažieriem turpinājās, visnepieņemamāk man tas šķita pret bērnu.

Vēl Rīgā esot, sāku rakstīt pasažieru pārvadātājam vēstuli sadaļā ierosinājumi/sūdzības. Lai cik saniknota jutos, beigās neko nenosūtīju. Dīvainā kārtā man kļuva vadītāja žēl, iespējams, viņa vecuma dēļ, lai gan rīcību tas neattaisno. Jautāsiet, bet kāpēc to visu tagad rakstu?! Pavisam vienkārši, lai katrs no mums aizdomātos, cik svarīgi ikdienā ir būt laipniem vienam pret otru, saglabāt cilvēcīgumu. Nevajag dusmas izgāzt uz citiem, sabojājot garastāvokli vai pat pazemojot. Pozitīva attieksme, kāds uzmundrinošs vārds ir tas, kas cilvēkiem daudz vairāk nepieciešams.