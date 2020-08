Operācija, kurai nepietiek

Pabeidzot rakstīt pagājušās piektdienas laikraksta publikācijas, pārlaidu acis pāri feisbuka ziņu lentei. Ieraudzīju virsrakstu, ka Einars Repše pārdod motociklu, lai glābtu meitas dzīvību. Stāsts ir par Smiltenes novadnieci Madaru Repši. Lai gan viņa pēdējos 15 gadus ir pavadījusi ārzemēs, Madaru atceros kopš bērnības kā jauku, sirsnīgu un stilīgu meiteni no kaimiņmājas. Smiltenes ģimnāzijā viņa mācījās vien dažas klases augstāk. Bija laiks, kad sociālajos tīklos varēja sekot līdzi Madaras skaistajām fotogrāfijām no ceļojumiem, kas uzņemtas dažādās pasaules vietās (2019. gada izskaņā viņai bija foto izstāde Latvijā), bet visai bieži bija klusuma periodi, tad parādījās kāds ieraksts par veselības problēmām. Izrādās, Madara ilgstoši sirgst ar gremošanas orgānu sistēmas defektu. Taču vien pirms dažiem gadiem ārsti Nīderlandē noteica īsto diagnozi. Piedzīvotas sešas operācijas, septītā gaidāma Latvijā, jo, apzinoties lielo risku, Nīderlandes mediķi to neesot uzņēmušies veikt. Pēc lasītā noprotu, ka diemžēl operācijai bijušajai smiltenietei naudas nepietiek. To dzirdēt ir tikpat skumji, kā lasīt rakstā, ka rītdienu neviens nav apsolījis. Zinu, ka Madara ir cīnītāja, to apgalvo arī viņa pati. Pat nevaru aptvert, ko jūt cilvēks, sakot šīs (turpmākās) rindas. Citēju portālā jauns.lv publicēto interviju ar Madaru: “Es ticu Dievam un katru dienu Viņam pateicos, ka esmu izturējusi... Janvārī manu dzīvību izglāba “ātrie”, kuri paguva pēdējā mirklī, kad viss jau notika... Es zinu, ka visādi var būt, tieši tāpēc vēl jo vairāk novērtēju šos mirkļus un daru visu, lai dzīvotu. Un ļoti ceru, ka būšu labākā stadijā un Dieviņš man dos vēl ilgu mūžu. Ceru, varbūt man veiksies.”



Veselības stāvokļa dēļ bijusī smilteniete nevar strādāt, viņu atbalsta vecāki. Mēs katrs zinām, cik grūti ir lūgt palīdzību. Nereti labāk ciešam klusu, nekā lūdzam. Vienlaikus līdzcilvēku sirds siltums un dāsnums kritiskos brīžos ir neaptverami liels ne vien savējiem, bet arī novadniekiem un nereti pilnīgi svešiem cilvēkiem. Gribas teikt, ka Madara Smiltenē ir savējā.



Slimība cilvēkus nešķiro, tā piemeklē gan jaunos un stipros, gan sirmos, gan bagātos un nabagos. Mēs zinām, ka dots devējam atdodas. Lai mums katram laba veselība un Madarai operācijas izmaksas ir mazākais, par ko satraukties. Izdošanos!