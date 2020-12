Arvien biežāk pa galvu jaucas jautājums, ko saviem mīļajiem uzdāvināt Ziemassvētkos. Kad bērni bija mazi, problēmu nebija – vienai vajadzēja ar pulti vadāmus džipiņus un mocīšus, bet otrai – dažādas lelles – runājošas, ar smukām kleitām un māju. Pirms padsmit gadiem tas nebija nekāds lētais prieks, bet ko gan vecāki neizdarīs savu mīļo bērnu dēļ. Tagad, kad bērni jau pilngadīgi, dāvanu lieta nav tik vienkārša. Turklāt ne jau tikai savus mīlulīšus gribas iepriecināt, bet ir vēl virkne cilvēku, kuriem, pasniedzot dāvaniņu, bez vārdiem gribas pateikt: “Paldies, ka tu man esi!”

Domājot par dāvanu sagādāšanu, esmu izlēmusi šim mērķim atvēlēto budžetu iztērēt jēgpilni. Man tas nozīmē, ka Ziemassvētku pārsteigumus iegādāšos pie mājražotājiem, tā atbalstot viņus šajā tik sarežģītajā laikā, nevis pirkšu veikalos atrodamos ķīniešu ražojumus. Valdība, ieviešot vēl stingrākus ierobežojumus, pārvilkusi treknu svītru arī Ziemassvētku tirdziņu rīkošanai. Tas nozīmē, ka tie mājražotāji, amatnieki un zemnieki, kas savu preci nereklamē un nepiedāvā internetā, faktiski ir atstāti bez iespējas to pārdot. Es gan piederu pie tiem, kuri uzskata, ka, brīvā dabā noorganizējot tirgošanos un tirgotājus izvietojot ar vismaz divu metru distanci, varēja ļaut rīkot. Tiesa, šajos tirdziņos nevajadzētu rīkot kultūras pasākumus, lai nepulcinātu cilvēku masas vienkopus, bet tirgošanās ar mūziku fonā vismaz ļautu izjust īpašo atmosfēru. Veikalos taču iepirkties ir ļauts, kāpēc tirdziņā ne?

Lielisku risinājumu ir atraduši Valkas novada mājražotāji, kuri uzsākuši tirgošanos īpašajos tirdzniecības kioskos iepretim pilsētas tirgus laukumam. Jāteic, tirgotāji tiešām ir papūlējušies, lai radītu mīļas, garšīgas un veselīgas dāvaniņas. Neuzskaitīšu, ko tik šajos kioskos var iegādāties, jo pašiem ir jāiet un jāskatās.

Tie, kuri to nevar izdarīt, dāvaniņas vēl var meklēt daudzajās interneta vietnēs, kurās amatnieki piedāvā rotaslietas, adījumus, no koka darinātas lietas, metālkalumus, mīlīgus suvenīrus, sveces, medu un to produktus. Piedāvājums ir ļoti plašs. Tikai pašiem jāmeklē, jāizvēlas un jāizmanto mūsdienīgu sūtījumu saņemšanas veids – pakomāti. Ir vēl trešais variants – dāvanas gatavot pašiem. Manu paziņu lokā ir cilvēki, kuri to dara, un viņiem lieliski sanāk. Vajag tikai saņemties!