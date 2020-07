Esmu atgriezusies no divu nedēļu ilga atvaļinājuma. Ja godīgi, priecātos, ja būtu iespēja par darbu nedomāt veselu mēnesi no vietas, bet, zinot žurnālista darba specifiku, jāprot atpūsties kvalitatīvi arī tik nosacīti īsā laika periodā. Un, ja grib, tad var! Esmu no tiem cilvēkiem, kuri vienu dienu var nedarīt neko, bet tad ar dubultenerģiju padarīt visus darbus. Kaut gan tā ir alošanās, jo darbiem nekad neredz ne galu, ne malu. Personīgi man no darba palīdz atslēgties citas, pavisam atšķirīgas nodarbes – rakšana, stādīšana, ravēšana, laistīšana un sēņu lasīšana. Arī trauku mazgāšana. Šovasar atklājās – arī krāsošana. Šopavasar astoņu dzīvokļu mājā, kurā dzīvoju, apsaimniekotājs ārdurvīm nomainīja vienu pusi. Skats nebija diezko estētisks, jo katra durvju puse bija savā krāsā. Skaidrs – durvis jākrāso! Šo darbu iesāka “Valkas Namsaimnieka” strādnieks, bet pati pieteicos pabeigt, jo uzskatu, ka tā man bija jādara. Sasniedzot zināmu gadu slieksni, esmu sapratusi, ka velti dusmoties un tērēt savu enerģiju lietām, kuras tāpat nemainās. Tā vietā labāk pašai izdarīt un dzīvot sakoptā un estētiskā vidē. Saprotu, ka apsaimniekotājam vasaras mēnešos darbs dzen darbu, tāpēc tik tiešām mūsu mājas iedzīvotājiem būtu vēl ilgi jāgaida, kamēr nokrāsotu ieejas durvis. Izvēršot diskusiju par šo tēmu sociālajos tīklos, atklājās, ka Valkā šādu piemēru, ka iedzīvotāji paši koplietošanas telpās krāso, špaktelē, kā arī labiekārto apkārtni un pagalmos pļauj zāli, nav mazums. Cilvēki sapratuši, ka paši daudz ko var izdarīt, lai dzīvotu sakārtotā vidē. Protams, var jau nemitīgi skandināt, ka maksājam apsaimniekošanas maksu un pretim jāsaņem pakalpojumi, bet, ja apsaimniekotājam pietrūkst kapacitātes, kāds ir risinājums? Nekāds! Vai nu sēdi un gaidi, kad beidzot darbi tiks izdarīti, vai puksti un dzīvo ar domu, cik viss ir slikti. Ja pašiem ir rokas un pozitīva domāšana, tas jau ir daudz, lai lietas virzītos uz priekšu. Manā draugu un kolēģu vidū ir daudz tādu, kas paši ņem un izdara. Es ar viņiem patiesi lepojos, jo šie cilvēki spējuši pārkāpt savai lepnībai un nežēlojas, bet ņem un izdara!