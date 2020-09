Apkārt notiek daudz labu pasākumu. Mēdz gadīties, ka cilvēki par tiem uzzina tikai tad, kad pasākums jau ir noticis. Biežāk dzirdētā frāze šādos gadījumos ir: «Bet es nekur neredzēju informāciju, nebija reklāmas.»

Grūti noticēt reklāmas neesamībai, bet pavisam viegli saprast, ka šajā informācijas pārbagātajā laikā kaut kas paliek nepamanīts. Tad nu, lūk, no 23. līdz 30. septembrim ir Eiropas sporta nedēļa 2020, kuras sauklis – piecelies un piecel citus! Eiropas sporta nedēļā visā Latvijā notiek daudz foršu aktivitāšu, kuru mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīviem, vairojot izpratni par tā nozīmīgumu. Beactivelatvia.lv mājaslapā var atrast interaktīvo karti ar pasākumiem visā Latvijā. Iepazīstoties ar to daudzveidību, varēsit pārliecināties, ka šī nedēļa ir piemērota, lai izkustēties varētu ikviens neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības.

Ja neko neesat ieplānojuši brīvdienām, aicinu 26. septembrī doties pārgājienā pa Līgatni, izvēloties kādu no trim dažāda garuma distancēm (8, 15 vai 25 kilometri). Es ne mirkli nešaubos, ka tiem, kuri aizbrauks sestdien uz Līgatni, izdosies izgaršot, izzināt un izjust Līgatnes un apkārtnes mežu stāstu. Pēc pieredzes droši varu teikt, ka īstās emocijas vislabāk var noķert šāda veida notikumos, kad ceļā sastaptie cilvēki ir kā pievienotā vērtība apkārt esošajam. Neatkarīgi no noieto kilometru daudzuma un laikapstākļiem finišā pārņem milzu gandarījums par tik skaistu dienu.

Pārgājienā Līgatnē būs iespēja redzēt pagrabu alas un klintis, zivju nārsta takas, vēsturisko papīrfabrikas strādnieku ciematu, padomju slepeno bunkuru, Jumpravu iezi, Gūdu klintis un daudz ko citu. Vienā no distancēm došos arī es, vēl tikai nezinu, ko piecelšu no dīvāna. Bet par šo padomājiet arī jūs!

Starp citu, Eiropas sporta nedēļas pasākumi iedzīvotājiem ir bez maksas. Vienīgais, kas ir jāizdara, jāpiesakās pārgājienam tiešsaistē.