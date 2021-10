Piedāvājumi telefona otrā galā

Nešaubos, ka katrs būs saņēmis kādu telefona zvanu ar interesantu piedāvājumu. Visbiežāk tie ir telefonsakaru operatori, televīzijas un interneta “izdevīgo” piedāvājumu pavēstītāji. Taču tikpat daudz ir tādu, kas piedāvā uztura bagātinātājus, dažādus citus veselību uzlabojošus brīnumlīdzekļus – plāksterus locītavām, ziedes sāpošām mugurām un inovatīvas sadzīves preces, kas acumirklī sola atvieglot ikdienas dzīvi.

Bieži vien pasmejos, ko tik cilvēki nav gatavi iztirgot. Viens no pēdējiem prātā palikušajiem zvaniem bija par skuvekļiem. Varot vien izvēlēties, sieviešu, vīriešu, ar maināmiem uzgaļiem, par īpašu iepazīšanās cenu – tikai astoņi eiro. Tad nu jātiek vaļā no tāda zvanītāja, bet viņš tikai runā un runā, cik ļoti man tie noderētu. Darījums nenotika. Tika iztērēts laiks kā no vienas, tā otras puses. Vēl nesen saņēmu zvanu ar piedāvājumu pāriet no savas bankas uz kādu citu pensiju 2. līmeņa dalības plānu, esot izdevīgāki nosacīju. Atbildu – ne man tie nosacījumi daudz ko tagad izsaka, ne esmu plānojusi ko mainīt. “Jā, bet, atnākot pie mums, būs lielāki ieguvumi nākotnē,” tā sieviete skaidroja un stāstīja par labumiem un bija gatava visu izdarīt manā vietā, man tikai jāatverot portāls Latvija.lv ar saviem piekļuves datiem. Nu nē, paldies! Uzticību zvanītāja patiesi neraisīja, jo cik tagad nav dzirdēti stāsti par telefonkrāpniekiem, un es jau nezinu, ko viņa palūgtu izdarīt internetā vēl tālāk, ja saruna būtu turpinājusies.

Ir arī ļoti uzstājīgi zvanītāji, kuri zvana atkal un atkal, bet, par laimi, mobilajos telefonos ir tāda funkcija – bloķēt numuru. Arī tas var nebūt šķērslis, firmas nozīmētais operators zvana atkal, bet nu jau no cita numura. Tiesa, katrs pelna sev iztiku, kā māk, tāpēc varu tikai apbrīnot, kur viņi smeļas pacietību un labus nervus, jo liela daļa cilvēku strupi, paceļot balsi vai lietojot necenzētus vārdus, atsaka sarunas turpinājumu.

Zinu cilvēkus, kuri svešiem numuriem telefonu nemaz neceļ, bet es darba specifikas dēļ paceļu vienmēr, jo nekad nevar zināt, kas zvanītājam ir sakāms. Bet ir tādi, kuri nemāk pateikt nē. Paziņu lokā vien man ir zināmi cilvēki, kuri tikuši “apvārdoti”. Tagad viņiem plauktā mētājas dažādi uztura bagātinātāji, kuri nemaz netiek lietoti, vai rokas pulksteņi un krokodila ādas somiņa, gudras pamācību grāmatas no spēles “Grand Prix”, kas savā laikā (un noteikti arī tagad) telefoniski vien ieguvuši cilvēku personīgos datus, mājas adreses un tagad sūta privātas vēstules, baro ar skaitiem solījumiem – ar katru pasūtījumu jūs esat tuvāk lielajam laimestam. Eh, ka tik tur būtu kaut daļa patiesības! Tādēļ skumdina, ka “uz āķa” uzķeras tieši vecākā gadagājuma cilvēki, kuriem jau tā knapi izdodas galus savilkt kopā.

Atliek vien nobrīnīties, kur šie “izdevīgo piedāvājumu” zvanītāji tiek pie mūsu tālruņu numuriem, ja jau tagad uz katra soļa tik strigti ievērojam datu aizsardzības regulas prasības.