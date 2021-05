Problēmas ir mūžīgas

Šajā gaidāmo pašvaldību vēlēšanu solījumu laikā Valkas novadā pie varas esošie un uz nākamo sasaukumu mērķējošie deputātu kandidāti sola, ka vienai no pilsētas galvenajām ielām – Ausekļa ielai – tikšot veikta ne tikai asfalta nomaiņa, bet arī sakārtotas pazemes komunikācijas. Ja tas īstenosies, apsveicami, jo Ausekļa iela tiešām ir katastrofālā stāvoklī. Par to pārliecinājos šajās dienās, kājām no pilsētas centra dodoties uz poliklīniku. Pēkšņi uznākušais spēcīgais lietus mani pārsteidza uz Ausekļa ielas tilta. Ieraugot ar ūdeni pārplūdušās bedres un ielas malas, man sevis kļuva žēl, jo automašīnas uzsita augstas ūdens šaltis.

Cik atceros, problēmas ar Ausekļa ielu un tiltu pār Pedeli ir mūžīgas. Šī iela tiešām uzskatāma par svarīgu pilsētas infrastruktūras sastāvdaļu, jo tā jāmēro skolēniem, kuri mācās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēkā Ausekļa ielā, vecākiem ar bērniem, kuri Ausekļa ielā apmeklē pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi, un galu galā arī iedzīvotājiem, kuri dzīvo Rūjienas ielas mikrorajonā. Katru reizi minēt, vai nokrišņu laikā izdosies izsprukt no dubļaina ūdens šalts, nav patīkami. Esmu pāris reižu aizgājusi uz darbu slapja no galvas līdz kājām, jo arī lietussargs nav pasargājis no apšļākšanas.

Ja tiek skandināts, ka Valka ir ģimenēm draudzīga pilsēta, šķērsojot Ausekļa ielas tiltu, šis apgalvojums šķiet kaķim zem astes. Kā šo posmu var izbraukt ar bērnu ratiņiem, nesaprotu. Jau pirms divdesmit gadiem, kad ar savu pirmdzimto ratiņos staigāju pa Ausekļa ielu, šis posms prasīja izveicību un stiprus nervus. Diemžēl šo daudzo gadu laikā tilta problēma tā arī nav risināta. Jāpiebilst gan, ka sākot no Ausekļa ielas krustojuma ar Smilšu ielu, ietve ir bruģēta un pie skolas ir izveidota kabatiņa, kur ērti automašīnām piestāt un izlaist bērnus uz skolu. Domājot par bērnu drošību, ir izveidotas arī gājēju pārejas un uzstādītas braukšanas ātruma ierobežojuma zīmes. Tas ir apsveicami, bet, lai tiešām Ausekļa iela atbilstu iedzīvotājiem draudzīgas pilsētas statusam, darāmā vēl ir ļoti daudz. Un šis stāsts jau nav tikai par Ausekļa ielu. Valkā ir ļoti daudz ielu un ietvju, kur, kā tautā saka, kaklu var nolauzt.