Savulaik, kad mācījos skolā, mūsu klasē mācījās Ringoldiņš, lai gan teikt, ka viņš mācījās, īsti nevarētu. Ringoldiņš bija nesekmīgs, laika mācīties viņam nebija un nebija arī vēlmes, tāpēc atzīmes Ringoldiņa dienasgrāmatā nebija nekādas labās, turklāt piezīmes bija visnotaļ parasta lieta.

Piezīmes Ringoldiņam rakstīja ne tikai par to, ka viņš nebija iemācījies, nebija paņēmis līdzi grāmatu vai burtnīcu, neatbildēja, nedeva dienasgrāmatu, piezīmes Ringoldiņam rakstīja arī par to, ka Ringoldiņš iekaustīja meitenes, jo tās par viņu labāk mācījās, par to, ka saķēpāja dienasgrāmatas tiem, kas bija saņēmuši labu atzīmi, par to, ka saplēsa vai miskastē izmeta klasesbiedru burtnīcas, arī somas. Tas bija Ringoldiņa protests pret to, ka citi mācās un saņem labākas sekmes. Pateikt savu viedokli viņam nebija drosmes, viņš varēja tikai krāt sevī dusmas un atriebties, kā to prata. No skolas Ringoldiņu izslēdza pēc tam, kad viņš uz skolotājas krēsla bija uzlicis adatu…



Mūsdienās Ringoldiņiem ir vieglāk – viņiem ir internets. Slēpjoties aiz segvārdiem, viņi spieto sociālajos tīklos, portālos, rakstot žults pilnus komentārus, visās savās neveiksmēs vainojot citus – sākot no skolotājiem, beidzot ar valsts vadītājiem un pat pati valsts nereti ir Ringoldiņu neveiksmju cēlonis. Ringoldiņi ir apguvuši prasmi mainīt savu datoru IP adreses, lai tie, kas vēlas izslēgt viņus no vienīgās iespējas paust viedokli, to nespētu. Ringoldiņi nomaina IP adresi un atkal savās neveiksmēs vaino citus. Tas ir arī vienīgais veids, kā vismaz ar kādu “parunāt”, jo kā likums Ringoldiņiem nav draugu, nav ģimenes, nav klātienes komunikācijas iespēju. Un arī pie tā vainīgi ir citi un valsts!

Saprast to, ka Ringoldiņi ir tie, kas negribēja mācīties, apgūt profesiju, strādāt labi algotu darbu, realizēt savas prasmes un talantus, komunicēt, ir pārāk neērti. Kurš tad būs vainīgs? Pats Ringoldiņš? Tas nevar būt!

Visas šajā darbā pieminētās personas ir izgudrotas. Jebkāda līdzība ar reālām personām, mirušām vai dzīvām, vai situācijām, pagātnē vai tagadnē, ir nejauša.