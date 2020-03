Seko līdzi dēkaiņiem

Vai piekritīsiet, ka pēdējās nedēļas ziņu virsrakstos portālos un TV sižetos ir tikai daži temati? Misānes lieta pavirzījusies otrajā plānā, tagad numur viens – koronavīruss. Vēl arī novadu reforma. Taču, vai pamanāt, ka pa vidu ažiotāžai, satraukumam, dusmām ir ziņas, kas iepriecina, aizrauj elpu? Lūk, viena no tādām pagājušajā ceturtdienā izskanēja “900 sekundēs”. 2018. gadā iepazinu fantastisku burātāju, enerģisko un inteliģento Ilonu no Rīgas. Iespējams, esat viņu manījuši arī TV3 laika ziņās, taču nu viņa kopā ar vēl citiem drosmīgiem dēkaiņiem ir devusies uz tālāko pasaules dienvidu pilsētu Ušuaju, kas atrodas gandrīz pašā Patagonijas galā – Ugunszemē. Tālāk kapteiņa Ilgoņa Baloža vadībā burās cauri Bīgla kanālam, lai ar jahtu zēģelētu Atlantijas okeāna viļņos un pēc diviem mēnešiem nokāptu Portugāles krastā.

Redzot šo sižetu ziņās un vēlāk lasot ierakstu Ilonas facebook profilā Liona Tagad, pirmais, ko gribējās teikt, – traka! Vienlaikus tas sajūsmināja, jo pirmo reizi to dara man kāds pazīstams cilvēks. Zinot, ka parasti Ilona savas privātās lietas neiznes uz āru, šoreiz ir citādāk. Viņa ierakstu sociālajos tīklos veica, lai ikviens no mums atcerētos sapņot drosmīgi! “Un tagad es vēlos ciemos pie pingvīniem. Vēl Ziemassvētkos, ampelīgi ķiķinot, uzdāvināju mīļmantiņas draudzenēm, ar kurām itin reti ikdienā izdodas sanākt kopā. Tie bija mazi, pelēki un bezgala naivi pingvīniņi, kurus pilnīgi mierīgi varēja karināt arī svētku eglē. Un tieši viņus toreiz izvēlējos par niecīgu atkal satikšanās sveicienu. Kāpēc to stāstu?

Esat apdomīgi, ja skaļi ko vēlaties. Jūs var sadzirdēt...” rakstīja Ilona.

Nešaubos, ka šī ceļojuma stāsts būs atsevišķa grāmatu plaukta vērts. Brīnišķīgi, ka ikvienam būs iespēja tajā ielūkoties un sekot līdzi, kā latviešiem iet Atlantijas okeāna viļņos. Sociālo tīklu lietotāji to var darīt gan facebook, gan instagram kontā @liona_soon. Taču par šo neprātīgo piedzīvojumu vēstīs arī “900 sekundes”, TV3 ziņas un skaties.lv.

Ilona ir kā apliecinājums, ka neiespējamais ir iespējams. Vajag domāt, sapņot, meklēt iespējas un vienā dienā tas viss saliksies kopā. Katram no mums ir mazie un lielie sapņi, nenolieciet tos plauktā, kur tos pārklās putekļi. Lai jums skaista un piepildīta marta pirmā nedēļa.