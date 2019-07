Smiltenes klusajā centrā

Kā zināms, daļā Smiltenes pilsētas centra notiek pārbūves darbi un šis posms ir satiksmei slēgts. Nevar nepamanīt, ka arī gājēju plūsma ir samazinājusies, kaut arī tie ērti var pārvietoties, izmantojot ietvi. Līdz ar to grūtāk klājas mazajiem veikaliņiem, kas atrodas šajā posmā. To neizdomāju es, to jau būvdarbu pirmajās dienās atzina vairāki uzrunātie uzņēmēji un veikalu vadītāji. Viņu satraukumu un neskaidrību par nākotni var saprast, jo no pircējiem ir atkarīgs bizness, darbinieku algas, iespējams, pat izdzīvošana.

Ielu aptaujā uzdevām garāmgājējiem jautājumu, vai viņus ietekmē pilsētā notiekošie būvdarbi. Priecājos dzirdēt, ka šie trīs cilvēki atbildēja, ka nē. Tomēr izmaiņas ir jūtamas. Dzīvoju un strādāju centrā un redzu, ka tas ir klusāks, jo īpaši vakarpusē.

Kā es uz to visu raugos? Pirmajās stundās iekšā kaut kas nedaudz “vārījās”. Laikam tāpēc, ka jebkuras pārmaiņas sašūpo, rada zināmas neērtības. Bet tad uz visu paraudzījos no citas puses. Dzīvojot mazpilsētā, mēs esam tik ļoti pieraduši piebraukt pie veikala durvīm, aizbraukt tikai simts metru tālāk līdz nākamajam... Kad Baznīcas laukums pilns ar automašīnām, dusmojamies, jo jāmeklē kāda attālāka vieta. Patiesībā attālumi centrā no punkta A līdz punktam B ir smieklīgi mazi. Arī norobežotā būvdarbu zona nestiepjas desmitiem kilometru garumā, tā ir relatīvi maza. Nav nepieciešamas pat piecas minūtes, lai to apietu. Un tomēr daļa iedzīvotāju izvēlas to, kas ir rokas stiepiena attālumā.

Manuprāt, mums ir jāatbalsta vietējie uzņēmēji šajā viņiem grūtākajā laikā, lai vēlāk rekonstruētais Smiltenes centrs būtu tikpat dzīvīgs, cilvēku un čaklu uzņēmēju pilns, kā tas ir bijis vienmēr. Lielajās pilsētās būvdarbi, lieli attālumi ir ikdiena, un tas šķiet pašsaprotami.

Aizdomājos, ka ir cilvēki, kas no rītiem Rīgā ceļu uz darbu mēro pusotru līdz divas stundas ar sabiedrisko transportu, citi darbā ierodas no Siguldas, Jelgavas, Ogres, Lielvārdes. Taču šeit tik labi dzīvojam, ka grūti pāriet pāri ielai vai apiet mazu līkumiņu. Šie vārdi nav veltīti nevienam personīgi, nav nodoma apvainot, taču aicinu paraudzīties no malas, plašāk. Tiklīdz centrs būs kā no jauna, visas neērtības būs aizmirsušās. Lai jums jauka diena! Un atcerieties – kustībā ir dzīvība!