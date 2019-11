"Smiltenes novada uzņēmējs" - pelnīts pasākums

Pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs” ir viens no apspriestākajiem notikumiem. Iespējams tāpēc, ka šis pasākums ir ar ielūgumiem, paredzēts tiem uzņēmējiem, kuru uzņēmumi atbilst dažādiem kritērijiem. Daudzi pēc tam gaida fotogrāfijas, lai redzētu, kurš bijis pasākumā, kādā apģērbā ieradies un ar ko. Tāpat arī interesējas par ēdieniem, dzērieniem, mūziku, formālās un neformālās daļas noskaņu un laiku, cikos kādam beidzies šis vakars. Spriediet paši, vai tas ir provinciāli vai tikai dabiska cilvēka tieksme zināt. Nemitīgi esam izvēles priekšā.

Rīgas Modes nedēļas noslēguma ballīti iemainīju pret Smiltenes novada uzņēmēju pasākumu, jo pērn mani šis pasākums aizkustināja. Šogad vēl vairāk. Ar to nedomāju sarkano paklāju, pasakaino klavierspēli pie Kultūras centra uz degošām klavierēm, kas, protams, arī bija skaisti. Patiesībā tie, kas aizkustina, ir stāsti par uzņēmumiem, to veikumu Smiltenes novadam un Latvijai. Uzņēmēji ļāva lepoties ar mūsu mazo Smilteni vēl vairāk. Dažbrīd ikdienā šķiet, ka Smiltene man kļuvusi par mazu, lai izplestu spārnus. Iespējams, tā arī ir, taču daudzi šeit raduši ne tikai mājas, bet izveidojuši uzņēmumus un zemnieku saimniecības, investē to attīstībā, eksportē, rada darba vietas. Par to varam būt lepni!

Uzņēmēji šo pasākumu ir pelnījuši tieši tādā kvalitātē, kāds ik gadu tas ir, – augstā. Aiz katra uzņēmēja vai saimnieka stāv māte, tēvs, sieva vai vīrs... Ļoti labi zinu, ko nozīmē, ja kāds no tuviniekiem nodarbojas ar uzņēmējdarbību, vieglāk ir saskaitīt tās dažas stundas diennaktī, ko tas pavada mājās, nevis darbā. Lai kas tas būtu, tam tiek ziedots vairāk laika kā astoņas stundas birojā. Spilgti par šo izteicās VARAM ministrs Juris Pūce: “Uzņēmējs ir cilvēks, kas ir gatavs riskēt, uzņemties mūsu visu vietā atbildību par to, vai sanāks vai nesanāks. To nekad iepriekš nevar zināt, jo nav nekādu garantiju, bieži vien arī nesanāk. Bet uzņēmēji, tādi kā jūs, turaties un cīnāties.” Starp citu, Donalds Tramps reiz teicis: “Finansiālai labklājībai nav nekā noziedzīgāka, kā izdomāt lielisku ideju un nesaņemties to realizēt.” Par šo vairāk vērts aizdomāties nekā kleitām.