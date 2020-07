Spēt novērtēt paveikto

Ko jūs redzat aiz sava loga? Es redzu ideālu vietu dzīvošanai. Uz ziemeļu pusi pagalmu, kas labiekārtots un piemērots bērniem. Uz dienvidu pusi ābeļdārzu. Ir patīkami dzīvot tik zaļā un tieši tavai būtībai piemērotā vidē. Bet kā jau viss, tas pats no sevis nerodas. Ir jāiegulda nemitīgs darbs teritorijas uzturēšanā. Vēl vairāk darba un rūpju prasa pilsētas teritorijas – nami un to pagalmi, skvēri, puķu dobes, ceļi un ietves u.tml. Neticami, cik daudz pārmaiņu piedzīvojusi Valkas pilsēta pēdējo gadu laikā! Pirmā man neaptveramā lieta bija bijušās muitas ēkas un tās teritorijas apdzīvošana. Piesaistīt investoru tik apjomīgam objektam tik mazā pilsētā kā Valka toreiz man likās neticami. Un vecās pienotavas teritorijas sakārtošana, kur blakus lielajam veikalam un tā noliktavai iekārtots tirgus laukums ar tirgotājiem piemērotiem galdiem. Kad atceros, kā tur izskatījās pirms tam, – krūmos ieaugusi, nolaista ēka, kuru ieskāva metāla stiepļu žogs. Kā? Ir vēl un vēl daudz ideju, objektu, darbu, kas realizēti Valkas novadā un izraisa apbrīnu. Aktuālākais – Valkas un Valgas pilsētu kopīgā centra izbūve. Mana kolēģe Santa no Smiltenes mūsu tikšanās reizē par šo projektu izteicās: “Tagad arī Valkai būs smuks centrs un tik īsā laikā.” Ikvienai pilsētai ir jābūt centram, kur norunāt tikšanos, atzīmēt svētkus u.tml. Ja tā padomā, līdz šim katram no mums Valkas centrs ir bijis citā vietā. Turklāt teritorija, kura šobrīd pārtop par centru, laikā, kad robeža bija slēgta (ilgi pirms ārkārtas situācijas), skaitījās pilsētas nomale – daļēji nekopta un nolaista. Tas viss, protams, nebūtu iespējams bez cilvēkiem, kuriem rūp, kuri mīl savu novadu. Vienmēr jūtos pacilāta, intervējot vai lasot intervijās pozitīvos piemērus, kāpēc cilvēki nolēmuši atgriezties savā dzimtajā pusē pēc prombūtnes – studijām, darba citās pilsētās vai ārzemēs. Redzot, cik daudz tiek ielikts pūļu, lai atainotu, kā attīstās reģioni ārpus Rīgas, domāju, ka Valku, Smilteni un Strenčus aizvien vairāk cilvēku izvēlēsies par savām mājām un ieguvēji no tā būsim mēs visi.