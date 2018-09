Stipram klāt netiks

Mūsu laikraksta iepriekšējā numurā rakstījām, cik būtiski ir 13. Saeimas priekšvēlēšanu periodā sociālajos tīklos un visā pārējā informācijas telpā neuzķerties uz viltus ziņām un dažādām citām manipulatīvajām “ēsmām”, ko izmet Krievija savu interešu labā.

Kad portāls www.ziemellatvija aicināja respondentus atbildēt uz jautājumu “Vai ārējie spēki – Krievija – var ietekmēt vēlēšanas Latvijā?”, vairākums pārliecinoši atbildēja, sakot “jā”. Cilvēki apzinās, ka ar viņiem var censties manipulēt “roka no Austrumiem”.

Par apdraudējumu mūsu valsts nacionālajai drošībai savos ziņojumos brīdina, piemēram, Satversmes aizsardzības birojs, Ārlietu ministrija, Drošības policija. Drošības policijas publiskajā pārskatā par savu darbību 2017. gadā norādīts, ka arī šogad nemazināsies Krievijas agresīvās ārpolitikas, tajā skaitā tās specdienestu izvērstās aktivitātes savu politisko interešu īstenošanai un starptautiskās ietekmes nostiprināšanai. Tas būs viens no galvenajiem apdraudējuma avotiem Latvijai, it īpaši saistībā ar mūsu valsts simtgades svinībām un šoruden gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. “Krievija ilgstoši ir centusies ietekmēt Latvijas sabiedrisko domu, izmantojot tās ietekmi Latvijas informatīvajā telpā un īpaši attiecībā uz auditoriju, kas informāciju patērē tikai krievu valodā. Nevar izslēgt iespēju, ka, mainot noteiktus akcentus un pieskaņojoties situācijai, pirms Saeimas vēlēšanām pieaugs informatīvo kampaņu intensitāte,” savā ziņojumā norāda Drošības policija un uzsver arī to, – “lai cik spēcīgi būtu mūsu sabiedrotie, mūsu valsts nākotne ir primāri katra Latvijas iedzīvotāja atbildība”.

Līdzīgas domas cirkulē arī iedzīvotāju vidū, taču arī citādāk formulētas, proti, neviens nevar sagraut Latviju, kā vien paši latvieši ar zagšanu un mantrausību. Tieši šo “stīgu” aizķer viltus ziņu portāli un cenšas uzkurināt, sējot nesaskaņas Latvijas iedzīvotāju vidū. Ārējo spēku uzdevums bieži vien ir radīt maksimālu spriedzi un neuzticību, graut sabiedrības struktūru, raisot naidu un neuzticību cilvēkos viņu pašu valstī.

Ja māja vai sēta (lasi– valsts) būs sakopta, ja tajā saimniekos čakli, saticīgi, godīgi cilvēki, kuri domās labas domas un neskaudīs un neaprunās citus, tad skauģim un nelabvēlim būs ļoti grūti tikt viņiem klāt. Un, ja mēs paši nedomāsim, ka Latvijā viss ir slikti, visi politiķi ir pār vienu kārti metami un laime ir rodama tikai ārzemēs, bet līdz ar nebūšanām, kuras, protams, mūsu valstī ir, centīsimies ieraudzīt arī mūsu valsts vērtības (un tādas ir!), tad ārējiem spēkiem nāksies zobus lauzt, lai tiktu mums klāt.