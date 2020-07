Svinēt svētkus

Aizvadītā nedēļa pagāja “Smiltenei 100” svētku noskaņās. Mūsu laikrakstā un portālā bija pieejams daudz jo daudz informācijas par svētkiem kopumā, kā arī atsevišķām aktivitātēm un pasākumiem to ietvaros. Šī gada svētku programma bija plaša, daudzpusīga, aizraujoša – tieši tāda, kādai jābūt, ja svinam tik nozīmīgu jubileju. Ceru, ka ikviens svētku apmeklētājs – gan vietējais, gan viesis – tos izbaudīja un guva tikai pozitīvas emocijas, citkārt piemītošo skepsi atstājot mājās. Šogad it īpaši jāpriecājas par iespēju svinēt pilsētas, novada, pagasta vai citus lielai cilvēku grupai nozīmīgus svētkus. Vēl pavisam nesen tas bija liegts koronavīrusa noteikto ierobežojumu dēļ, kurus no visas sirds ceru, ka nenāksies ieviest atkārtoti. Tāpēc arī svētku laikā, pasākumu radītajā priekā novēlu neaizmirst par piesardzību. Jo svētki turpinās! Šajā nedēļā aicina atzīmēt Ērģemes pagasta svētkus. Jau no rītdienas ar strītbola turnīru pie Turnas tautas nama atklās pasākumu programmu. To kulminācija būs sestdien – ar dažādiem pasākumiem visas dienas garumā. Ar svētku programmu iespējams iepazīties 14. jūlija laikrakstā vai portālā www.ziemellatvija.lv sadaļā “Kultūra un izklaide”.

Redzot rosību, kāda valda, lai informācija par svētkiem nonāktu pie cilvēkiem, nākas aizdomāties par tiem, kuri tos organizē. Domāju, ikviens kaut reizi ir aicinājis un uzņēmis viesus un izjutis satraukumu, ko rada atbildības sajūta, lai ikvienam būtu komfortabli, patīkami, priecīgi un jautri. Izjutis vēlmi, lai ikviens saprot un izbauda mūsu ideju par svinībām. Lai redz tos tādus, kādus bijām tos iztēlojušies, un lai saprot mūsu ieguldītās rūpes un gādību. Vien nedaudziem ir saprotams, kādā apjomā to visu izjūt cilvēki, kuri atbildīgi par to, lai lielāki svētki un pasākumi būtu izdevušies. Pati esmu piedalījusies vairāku lielu pasākumu organizēšanā, un ieguldītais darbs pirms pasākuma ir neaprakstāms, tik daudzšķautņains, ka viegli apjukt un kļūdīties. Vai lielu svētku apmeklētāji pieļauj iespēju, ka organizatori varētu kļūdīties? Šķiet, ka nē, jo kritizētāju vienmēr ir gana daudz. Bet vai tie, kuri izvēlas vērtēt, nevis izbaudīt, kaut reizi ir iesaistījušies un devuši konstruktīvus un realizējamus ieteikumus labākai svētku vai pasākumu norisei?

Atlikusī vasaras daļa solās būt pasākumu piepildīta, un kāpēc neatslābt un neizbaudīt tos tādus, kādi tie ir? Svētkus vajag svinēt. Lai gan tas reizumis prasa iziešanu ārpus komforta zonas, tomēr tā ir viena no dzīves baudām, un svinības sniedz patīkamus pārsteigumus – ja ne no organizatoru puses, tad varbūt sen nesatikta drauga, paziņas veidolā. Lai krāsaina un patīkamiem notikumiem pilna vasara! Ļaujieties!