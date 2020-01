Rakstot par gaidāmo reģionālo reformu Latvijā, brīžiem brīnos, cik latvieši tomēr ir kašķīga un neinteliģenta tauta. Tik daudz mēslu, cik pār savu galvu saņēmis Valkas novads, šķiet, nav saņēmusi neviena cita pašvaldība. Ikdienā rakstot par pašvaldībā un novadā notiekošo, gribu domāt, ka pašvaldības darbinieki cenšas darīt savu darbu tā, lai novadā dzīve uzlabotos. Dzīvojot uz vietas, reizēm vietējie vairs neredz tās lietas, kas iebraucējiem uzreiz liek teikt, ka Valka pēdējos gados kļuvusi sakoptāka un ģimenēm pievilcīgāka vieta, kur dzīvot, mācīties, augt un attīstīties. Sevi uzskatu par valcēnieti, kaut gan esmu ienācēja, un joprojām man sirdij tuvs ir dzimtais Trikātas pagasts, Cēsis, kur mācījos, un arī Valmiera, kur dzīvoja vecāki un tagad mācās mani bērni. Protams, ir vēl daudz darāmā, lai Valka neizskatītos pēc pasaules malas, bet jau tagad, pilsētā iebraucot no Valmieras puses, nav kauns par briesmīgi bedraino un izdrupušo ielu un brikšņiem, kas auga līdz pat ceļa malai. Labo darbu sarakstu varētu turpināt, bet man šķiet, ka pirms bļaut, cik Valkā viss ir slikti, varbūt vispirms vajag atbraukt un apskatīties, kādi mums ir bērnudārzi pilsētā un pagastos, skolas, ģimnāzijas jaunā dienesta viesnīca, sporta un kultūras bāze. Cits jautājums ir, cik cilvēku novadā dzīvo, bet, piedaloties pašvaldības rīkotajā pasākumā tiem iedzīvotājiem, kuri pēc ilgiem prombūtnes gadiem ārzemēs ir atgriezušies dzimtajā vietā vai arī novadu izvēlējušies kā jauno dzīvesvietu, atklājās, ka Valkas novads viņiem šķiet pievilcīgs. Reizēm domāju, ka mums, veidojot jaunu Valkas novada teritoriju, nevajag pievienot nevienu pagastu vai pilsētu, ja jau šķiet, ka Valkas novads ir lielākais ļaunums, kas varētu bremzēt pievienojamo teritoriju ikdienu un attīstību. Lai tie lielie bļāvēji paanalizē savus sasniegumus un tad atklāti runā par Valku kā bedri. Jā, esmu dusmīga, ka rījienieši un naukšēnieši akcentē tikai slikto, bet es kā valcēniete uzskatu, ka mums ir daudz labā. Ja nebūtu, tad uz Valku nepārceltos ģimenes no citiem novadiem. Viens no iemesliem, kāpēc šie cilvēki izvēlējušies dzīvot Valkā, ir darba iespējas gan Latvijas, gan Igaunijas pusē. Manuprāt, mūsdienās tas ir pats svarīgākais – atrast cilvēka cienīgu darbu ar tādu atalgojumu, ar kādu var dzīvot, ne tikai izdzīvot.