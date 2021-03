Uzklausīt, pirms lemt

Kas tur būs? Jā, es arī esmu par to domājusi, tiklīdz uzzināju, ka Smiltenes novada pašvaldība savā īpašumā iegādājusies nekustamo īpašumu Smiltenē, Pils ielā 9. Tas ir astoņu savulaik ražošanai izmantotu ēku komplekss pie Vidusezera slūžām (pie kāpnēm, kas ved uz Kalnamuižu).

Jau 2020. gadā kā žurnāliste vaicāju pašvaldībai, kādas ir tās ieceres attiecībā uz šī īpašuma izmantošanu, taču līdz šim vietvara komentārus nav sniegusi, kā argumentu minot to, ka vispirms ir jātiek skaidrībā, ar kādu finansējumu varētu rēķināties ēku sakārtošanā un kādas ir iespējas jauniegūtajam objektam piesaistīt projektu naudu. Nenoliedzami tas ir svarīgs aspekts, lai varētu kaut ko plānot tālāk. Tas, ka pašvaldība nopirka Pils ielas 9 kompleksu no privātīpašnieka, ir apsveicami: pirmkārt, tiek iegūtas jaunas telpas, kuru pielietojumam vajadzību Smiltenē netrūkst, otrkārt, ir cerība, ka ainaviski skaistā pilsētas vietā, blakus sakoptajam Vecajam parkam, neveidosies degradēta teritorija, jo Pils ielas 9 lielajās ēkās jau ilgu laiku nekas nenotika, pēdējais mēģinājums vienu no tām atdzīvināt bija naktskluba “Fabrika” atvēršana, taču ilgi tas nepastāvēja.

Un te nonākam pie tā, cik ekspluatācijai drošas tagad ir bijušās pedāļspaiņu ražotnes ēkas, cik kapitāli tās ir jāpārbūvē un cik tas pašvaldībai izmaksās. Ne bez iemesla celtnieki saka, ka vieglāk ir uzbūvēt no jauna, nekā pārbūvēt esošo.

Būtu labi, ja Pils ielas 9 rekonstrukcijai izdotos piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, citādi pašvaldībai ceļamā nasta būs pārāk smaga. Jebkurā gadījumā, plānojot, kam šīs ēkas atvēlēt, vēlams domāt par pielietojumu pēc iespējas lielākas sabiedrības daļas interesēs, jo izdevumi attieksies uz visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem pašvaldības budžetā.

Tātad būtu tikai loģiski, ja Smiltenes novada dome aptaujātu savus iedzīvotājus, kādas ir viņu vēlmes, ko viņi vēlas redzēt Pils ielā 9. Protams, atrast kopsaucēju tāpat nebūs viegli, – novadā dzīvo dažāda vecuma iedzīvotāji ar dažādām interesēm.

Tikmēr smiltenieši viedokļus par Pils ielu 9 izsaka sociālajos tīklos un uzrunā arī “Ziemeļlatviju”, vaicājot, kāpēc pašvaldība nerīko sabiedriskas apspriešanas, lai uzzinātu iedzīvotāju domas, kā varētu izmantotas konkrētās ēkas, vēl jo vairāk tāpēc, ka plāni vietvarai jau ir. “Mercell” (iepirkumu monitoringa pakalpojumu sniedzējs ar plašu informāciju par publicētajiem un aktuālajiem iepirkumiem) jau informējis par plānoto iepirkuma priekšmetu – “Pils ielas 9 kompleksa Koprades telpas būvprojekta izstrāde un Viedrades kvartāla koncepta izstrāde”, norādot, ka pasūtītājs ir Smiltenes novada pašvaldība.

Kādēļ par šiem pašvaldības plāniem un iecerēm netiek informēti novada iedzīvotāji? Kādēļ netiek rīkots nekāds publisks arhitektūras metu konkurss, – vai atkal notiks līdzīgi kā ar plānoto Smiltenes autoostas jauno ēku? Kas atrodas zem jēdzieniem “koprades telpa” un “viedrades kvartāls”?

Novada iedzīvotājiem jautājumu ir daudz. Pašvaldības pienākums ir uzklausīt, ņemt vērā un padarīt procesu caurspīdīgu.