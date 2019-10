Vai alus jāsauc Cimzes vārdā?

Pagājušonedēļ “Ziemeļlatvijā” rakstīju par to, ka Valkā, Rūjienas ielā, darbu uzsākusi mazā alus darītava, kur kopš jūnija dara jaunu alus šķirni, kas nodēvēta Cimzes vārdā. Domāju, ka ne tikai Valkas novadā, bet arī Valgas apriņķī, Latvijā un Igaunijā izglītoti cilvēki vismaz teorētiski zina, kas ir bijusi šī cienījamā personība. Mums, valcēniešiem, Jānis Cimze pirmkārt saistās ar Valkas novadpētniecības muzeja ēku, kuras vietā atradās Vidzemes draudzes skolotāju seminārs un pirmais direktors bija Jānis Cimze. Viņš ir arī latviešu koru mūzikas pamatlicējs. Iespējams, daudziem Cimze saistās ar melodisko latviešu tautasdziesmu “Teici, teici, valodiņa”, kuru viņš apdarinājis. Viņa atstātā kultūras mantojuma sarakstu varētu turpināt vēl un vēl, bet skaidrs ir viens, mēs Cimzi uzskatām par vienu no mūsu novada izcilākajām personībām. Tāpēc man radās jautājums, vai Cimzes vārds jāsaista ar alu. Gatavojoties Cimzes 200 gadu jubilejai, mēs, žurnālisti, daudz rakstījām par šo godavīru. Intervējot Cimzes dzīves pārzinātāju, muzeja darbinieci Ligitu Drubiņu, daudz runājām arī par viņu kā cilvēku, kādi viņam bijuši paradumi un dzīves ritms. Izrādās, arī viņam piemitis kāds netikums – viņš kūpinājis pīpi. Cimze jauniem cilvēkiem, topošajiem skolmeistariem, iemācīja ne tikai arodu, bet arī deva padomus patstāvīgajai dzīvei. Viņš ieteica saviem audzēkņiem lasīt labas grāmatas, apmeklēt labus koncertus un teātrus.



“Viņš pats bija sātīgs un visur ievēroja pareizo robežu. Tikai vēlāk, nobrieduša vīra vecumā, viņš uz ārsta padomu pie pusdienu maltītes baudīja glāzi alus. Tāpēc viņš pielika visas pūles, lai arī savus audzēkņus pieradinātu pie sātības un mērenības visās lietās. Seminārā šad un tad reti sarīkotos izpriecu vakaros viņš atļāva audzēkņiem baudīt pa vienai pudelei alus uz vīra. “Kas pārāk par to, tas ir no ļauna. Jauniem ļaudīm ir pašiem sava uguns un siltas asinis,” viņš teica, “un tālab ievērot mēru un vēlreiz mēru.” (Citāts no J. Cimzes audzēkņa Jura Kalniņa grāmatas “Jānis Cimze, Vidzemes draudzes skolotāju semināra pirmais direktors” (1914. gads).)



Teikšu godīgi, nu nekādi nespēju Cimzes vārdu saistīt ar alu. Vienīgi ir cerība, ka jaunā paaudze, baudot šo alus šķirni, varbūt aizdomāsies, kas tad īsti ir bijis Cimze un kāpēc viņa portrets rotā alus pudeles etiķeti.