Vai esam gatavi maksāt par mākslas baudīšanu “caur ekrānu”

Dzīvojot vairāk kā mēnesi ārkārtas stāvoklī, esam pierādījuši, ka 21. gadsimtā iederamies – spējam strādāt attālināti, mācīties un sakārtot vienu vai otru jautājumu, neizejot no mājām, vien izmantojot internetu. Bet vai visu iespējams pārnest virtuālajā vidē?

Nesen pārmiju dažus vārdus ar meitas deju pasniedzēju Lauru Gorodko, kuras nu jau vienīgais darbs pēc ārkārtas stāvokļa iestāšanās, ir deju studijā “Joy” kā pasniedzējai. Visi pārējie projekti, kuros Laura bija iesaistījusies, tika atcelti. Viņa ir viena no tiem pulciņu vadītājiem, kura nodarbības turpina pasniegt tiešsaistē. Tas manu kā vecāka/pedagoga slogu atvieglo krietni, un biju ļoti priecīga, kad Laura paziņoja, ka nodarbības notiks šādā veidā.

Publiskajā telpā parādās aizvien vairāk viedokļu par to, bez kā mēs varam iztikt. Pirmie “sitieni” ir trāpījuši profesionālajam sportam un arī kultūras norisēm. Daļa sabiedrības, protams, saka, ‒ jā, šobrīd sporta sacensības nenotiek un izdzīvojam taču, un cik liels daudzums naudas ietaupās, kas bija paredzēta sporta pasākumu organizēšanai un sportistu algošanai. Vai, atceļot tādu pasākumu kā Skolēnu dziesmu svētki, pašvaldības šim pasākumam rezervēto naudu novirza “cīņai” ar Covid-19. Paliek lielais jautājums, ja nebūtu pandēmijas, vai mēs par to vispār iedomātos, kur nu vēl runātu, jo tās taču ir jomas, no kurām mēs ņemam tik daudz iedvesmas un prieka savai dzīvei.

Kultūras jomas pārstāvjiem šis vairāk ir kā izdzīvošanas laiks, jo, ja arī viņi atrod veidu un iedvesmu, kā radīt ko jaunu, tad atrādīt klātienē nav iespējams. Tā nu dažādu teātru aktieri priecē mūs ar grāmatu lasījumiem tiešsaistē, teātri baudīt turpina piedāvāt raidījums "Teātris.zip”, kura arhīvu var atrast replay.lsm.lv. Arī izstādes aizvien biežāk aicina apmeklēt virtuālajā vidē. Lielā daudzumā tiek patērētas internetā pieejamās filmas, koncerti un citi mūzikas ieraksti. Parādās piedāvājumi iegādāties biļetes uz koncertiem tiešsaistē. Ir izveidota platforma Kurp.es, kuras mājaslapā kurpes.lv ir kultūras, zinātnes, sporta un citu aktivitāšu tiešsaistes apkopojumi, gan bezmaksas, gan maksas, sadalīti pa interešu kategorijām. Tomēr vēl joprojām lielākā daļa mākslinieku aktivitāšu ir bezmaksas, lai par sevi atgādinātu, bet cik daudzi no mums par mākslas baudīšanu “caur ekrānu” ir gatavi maksāt, lai arī nozares speciālisti spētu nodrošināt savas vajadzības? Izsakot cerību, ka tad, kad beigsies šī situācija valstī un pasaulē, mēs būsim tik izslāpuši pēc kultūras baudīšanas, ka atdosim šo “kredītu”, kuru viņi mums šobrīd izsniedz, un ar lielu entuziasmu apmeklēsim dažādu jomu mākslinieku radītos pasākumus, no mūsu “kolektīvās atmiņas” izdzēšot to, ka kaut kad tas bija bez maksas.