Vai OIK afēras beigas?

Tirgus efektivitātes modelis – OIK pseidonīms? Jauna, miglaināka iedzīvotāju apzagšanas shēma? Nomaina nosaukumu, bet maksājums tautai paliks?

Ziņu portālos komentējot valdībā iesniegtos Ekonomikas ministrijas priekšlikumus, kā turpmāko triju gadu laikā – līdz 2022. gada 1. janvārim – atcelt esošo elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti (OIK), gana daudzi cilvēki šo vēsti neuztver ar sajūsmu, bet gan ar skepsi. Proti, Ekonomikas ministrija ierosina grozīt Elektroenerģijas tirgus likumu, paredzot no 2022. gada 1. janvāra OIK maksājumu sistēmu aizstāt ar tirgus cenas efektivitātes modeli jeb piemaksu virs elektroenerģijas tirgus cenas.

No vienas puses, Ekonomikas ministrija atzinusi, ka OIK maksājumu sistēma kļuvusi par nekontrolējamu nastu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, no otras puses, plašsaziņas līdzekļiem sagatavotajā ministrijas ziņojuma izklāstā nav solījuma, ka pēc trijiem gadiem gaidāmais tirgus cenas efektivitātes modelis nekādā gadījumā neskars mājsaimniecību budžetu. Ziņojumā iekļautais risinājums paredz periodā līdz 2022. gadam īstenot kompleksus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, sākot no 2022. gada 1. janvāra, valsts atbalsts elektroenerģijas ražošanai tiek balstīts uz tirgus principiem un kopējās atbalsta izmaksas elektroenerģijas ražošanai ik gadu nepārsniegtu 0,3 procentus no iekšzemes kopprodukta. Subsidētās enerģijas ražotājiem būšot jāpierāda, ka tie spēj strādāt tirgus un godīgas konkurences apstākļos. Bet ko tad, ja ražotāji to nedarīs un valsts atbalsta maksājums nespēs skriet līdzi elektroenerģijas cenu lēcienam? Vai atkal maksās elektrības patērētāji?

Pirms 13. Saeimas vēlēšanām tieši OIK bija viens no partiju jājamzirdziņiem, kas bija pieminēta trešdaļā pro­grammu. Piemēram, Jaunā konservatīvā partija solīja samazināt OIK vismaz par 50 procentiem, Latvijas Reģionu apvienība – likvidēt OIK, “Attīstībai/Par!” – ekonomiku bez OIK, “No sirds Latvijai” – atcelt OIK, “Saskaņa”– izbeigt OIK afēru.

Arī man, domājot, par kuru partiju balsot, OIK bija viens no tiem aspektiem, kas ietekmēja izvēli. Manas mājsaimniecības elektrības rēķinā visu triju OIK komponenšu kopējā summa mēnesī ir 2,98 eiro. Summa galīgi neizklausās astronomiska, tomēr gadā kopumā tie tāpat ir 35,76 eiro – mana piespiedu obligātā nodeva OIK sistēmai.

Tagad valdībā iesniegtie Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par OIK likvidēšanu ir vēl vecās valdības izveidotās darba grupas veikums. Lēmums likvidēt OIK ir apsveicams, tikai jaunajai valdībai, it īpaši tām partijām, kuras bija pret OIK, ir uzdevums skatīties, vai nesāksies lobēšanas mēģinājumi un jaunas shēmošanas, kā paslēpt OIK citā maisiņā ar citu nosaukumu.