Šajās dienās, kad svinējām Valkas un Valgas 435. dzimšanas dienu, es lepojos, ka dzīvoju Valkā un esmu valcēniete, kaut mans dzīves stāsts šajā vietā sāka rakstīties tikai no astoņpadsmit gadu vecuma. Uz Valku atnācu dzīvot un strādāt pēc tam, kad kādu laiku dzīvoju un mācījos Cēsīs. Atklāti sakot, pirmais laiks te bija grūts un sarežģīts, jo pēc aktīvās dzīves skaistākajā Vidzemes pilsētā – Cēsīs – Valka man šķita tāda pelēka bārenīte. Katrās brīvdienās lēcu vilcienā un braucu uz savām Cēsīm, bet svētdienās, kad bija jābrauc atpakaļ, birdināju asaras. Atceroties to, tagad nāk smiekli, jo Valka ir iekarojusi manu sirdi un nekad es savai pilsētai neveltīšu sliktas domas. Valka ir manējā – te es iemīlējos, te piedzima manas meitas, te es atradu labāko darbu pasaulē un te ir manas mājas. Manuprāt, tās ir svarīgākās lietas dzīvē, un visas tās ir saistītas ar Valku. Gan jau katram ir savs stāsts par attiecībām ar šo pilsētu, un tas noteikti ir interesants un ar savu “rozīnīti”. Taču to, ka Valka un valcēnieši ir forši, sapratu, kad redzēju, cik daudzi bija atnākuši, lai piedalītos svētku parādē. Tik kolosālas sajūtas sen nebija piedzīvotas – visi jutāmies vienoti, priecīgi un pacilāti. Tātad valcēniešos ir tas īpašais fīlings, kas spēj mūs apvienot un virzīt uz labām lietām. Vajag tikai mazliet saņemties un pēc iespējas vairāk atbalstīt visu, kas te notiek. Un notiek daudz. To nesaku tikai es, to atzīst daudzi citu pilsētu iedzīvotāji, kad uzzina, kas pie mums ir noticis un vēl notiks. Atbraucot uz Valku pēc vairāku gadu pārtraukuma, daudzi atzīst, ka Valka ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Taču joprojām ir sabiedrības daļa, kas uzskata, ka Valka ir pamesta mazpilsēta pierobežā, kur nekā nav. Taču, ieraugot pilsētas sakoptību un skaistās sabiedriskās ēkas, domas tiek mainītas. Jāatzīst, darāmā vēl daudz, bet mana Valka uzplaukst, un es par to priecājos. Valkas un Valgas dzimšanas diena ir arī mana svētku diena, jo es jūtos te piederīga. Citas tik mīļas vietas pasaulē nav. Leposimies ar savu pilsētu un turēsim augsti paceltu galvu par to, ka esam valcēnieši. Daudz laimes dzimšanas dienā, mana pilsēta!