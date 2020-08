Vasara reibina

Aizvadītajās divās nedēļās bija mans vasaras atvaļinājums. To pavadīju pavisam neierasti – pabiju divās kāzās, no kurām vienās man bija tas gods būt par vedēju. Šis gads, neraugoties uz pandēmiju un daudziem ierobežojumiem, ir laulību gads, vismaz manu draugu un radinieku lokā. Kāds paziņa pareizi norādīja – citi visa sava mūža laikā nav vai nebūs pabijuši tik daudz kāzās kā es šogad. Aiz muguras jau trīs un septembrī gaidāmas vēl vienas. Laulību slēgšana, attiecību sakārtošana oficiāli ir svarīgs un skaists lēmums, un augstākā līmenī to paceļ vēlme šo notikumu atzīmēt plašākā lokā ‒ radu, draugu un kolēģu.

Tas ir skaidrs, ka vedējiem – pārim, kurš ievada jaunos vīra un sievas kārtā, – kāzu diena ir arī darba diena. Tomēr, pat apzinoties, ko šis tituls sevī ietver, kad mani uzaicināja par vedēju, nevienu brīdi nešaubījos un pat gribēju to darīt. Kam gan vēl, ja ne mīļajam brālēnam, ar kuru pirmajās klasēs dalīts viens skolas sols, iets vienā skolā un pavadīts milzum daudz brīvā laika bērnībā un jaunībā. Jau iepriekš esmu organizējusi dažādus pasākumus, un jāatzīst, ka šis bija viens no laikietilpīgākajiem, daudzpusīgākajiem un emocijām bagātākajiem, kāda veidošanā esmu piedalījusies. Gatavošanās process ir garš, un, kad tik ilgi gaidītā un lolotā diena pienāk, tā paskrien zibenīgi, bet tik ļoti pozitīvām emocijām uzlādēta, ka reibst galva. Prieka, laimes, smieklu un pozitīvisma piepildītas ir bijušas visas šīs vasaras kāzas, kurās esmu piedalījusies. Maģisks ir laulību rituāls, un esmu priecīga, ka varēju būt tā daļa un dzīvot līdzi jauno pāru vēlmei būt par vienu veselu, būt par pilntiesīgu ģimeni draugu, radu, kolēģu, valsts priekšā un, protams, viens otram.

Neraugoties uz pasaulē valdošo satraukumu, šī vasara ir bijusi skaista un piepildīta. Gadalaiks un laikapstākļi šovasar bija pateicīgs fons, uz kura svinēt dzīvi krāšņi un pilnasinīgi. Novēlu līdzīgā garā turpināt arī rudenī.